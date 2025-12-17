Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ülkelerinde 2025 yılı üçüncü çeyrek döneminde saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

AB üyesi 27 ülkede saatlik iş gücü maliyeti ortalaması, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 yükseldi.

AB'de saatlik iş gücü maliyeti hizmet ve sanayi sektöründe yüzde 3,7, inşaat sektöründe yüzde 4,7 arttı.

AB ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte işçi maliyetleri en fazla artış gösteren ülke, yüzde 12,4 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,7 ile Litvanya, yüzde 9,1 ile Hırvatistan ve yüzde 8,8 ile Macaristan izledi.

Söz konusu maliyetler, Almanya'da yüzde 3,6, İtalya'da yüzde 2,4, İspanya'da yüzde 2 ve Fransa'da yüzde 1,3 yükseldi.