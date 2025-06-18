AB, AliExpress'i Yasa Dışı Ürünler Nedeniyle Suçladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, Çinli e-ticaret platformu AliExpress'in yasa dışı ürünler nedeniyle kuralları ihlal ettiğini belirterek, platforma yönelik soruşturma başlattı. Dijital Hizmetler Yasası'nın ihlal edildiği tespit edildi.

Avrupa Birliği (AB), Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın alışveriş sitesi AliExpress'i yasa dışı ürünler nedeniyle Birlik kurallarını ihlal etmekle suçladı.

AB Komisyonu, AliExpress'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında platformun Dijital Hizmetler Yasasını (DSA) ihlal ettiği yönünde ön bulgular olduğunu açıkladı.

Açıklamada, AliExpress'in AB kuralları kapsamında yasa dışı ürünlerin yayılmasıyla ilgili riskleri değerlendirme ve azaltma yükümlülüğünü ihlal ettiğinin tespit edildiğine, platformun içerik denetleme sistemi ile yasa dışı ürün satanlara karşı uygulamalarında da sorunlar olduğuna işaret edildi.

AB'nin AliExpress'i çok büyük çevrim içi platform olarak tanımladığı hatırlatılan açıklamada, platformun Avrupa güvenlik kurallarına uyumsuz veya sahte ürünlerin yayılmasını önleyecek adımlar atması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, AliExpress'in reklam ve tavsiye sistemlerindeki şeffaflık gibi alanlardaki endişeleri gidermek amacıyla sunduğu taahhütlerin ise AB Komisyonu tarafından kabul edildiği belirtilerek, platformun kullanıcıların sağlığını etkileyebilecek ilaçlar ve gıda takviyeleri gibi yasa dışı ürünleri izleme ve tespit etme sistemleri, yasa dışı ürünleri işaretlemek için bildirim ve eylem mekanizması, dahili şikayet işleme sistemi, reklam ve öneri sistemlerinin şeffaflığı ve araştırmacıların verilerine erişimi gibi unsurları içeren taahhütlerinin bağlayıcı hale geldiği ifade edildi.

Öte yandan, AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde firmaya yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek seviyelerde para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

Savaşın ateşi araç sahiplerine anahtar bıraktıracak! Çifte zam geliyor
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu! Müdür hastane yolunda markete uğramış

Voleybol filesine takılan öğrenci yoğun bakımlık oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.