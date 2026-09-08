Haberler

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 582,3 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 582,3 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 11 Eylül Cuma günü açıklanacak "Temmuz 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 582,3 milyon dolar fazla vereceğini öngördü. Ekonomistlerin temmuz ayı için cari işlemler hesabı beklentileri, 200 milyon dolar açık ile 1,3 milyar dolar fazla arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 51 milyar 54 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 45 milyar dolar ile 55 milyar dolar arasında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziranda 4 milyar 194 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 38,9 milyar dolar olmuştu.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

Eşinin getirdiği kahveyi yudumladı, verdiği cevapla şoke etti

Muğla’da eşini öldüren sanık hakim karşısında: 'Eşimin saçının teline zarar getirmedim yıllarca, o benim dünyamdı'

Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı