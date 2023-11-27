A101, Ucuz Motosiklet Satışına Başlıyor

Binlerce mağazası ile Türkiye'nin büyük zincir marketlerinden A101, alışılageldiğin dışında farklı ürünler ile tüketicilerin karşısına çıkarak dikkat çekmeye devam ediyor. Bir zamanlar karavan bile getiren A101, şimdi ise ucuz motosiklet satacak.

A101'e gelecek ucuz motosiklet neler sunuyor?

A101, 30 Kasım (Perşembe) günü satılacak ürünleri paylaştı. Katalogda pek çok ürün olmasına rağmen aralarından en dikkat çekeni uygun fiyatlı motosiklet arayanlar için APEC APX5 150 CC Maxi Scooter oldu.

L3e-A2 kategorisinde yer alan ve 150 CC olan bu motosikletin azami hızı 95 km/h iken, motor kapasitesi ise 149,6 cm3. Azami net güç 7,6 kW, net tork ise 10,7 Nm. 121 kg kütleye sahip olan APEC APX5 150 CC Maxi Scooter modelinin azami taşıma kapasitesi 150 kg iken, yakıt tüketimi ise 100 km başına 2,8 litre.

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APEC APX5 150 CC Maxi Scooter fiyatı ise 59 bin 990 TL. 30 Kasım itibariyle satışa sunulacak motosiklet, uygun fiyatlı olduğu için büyük ilgi görecek gibi görünüyor. Üretici, satıcılara 79 bin 840 TL fiyatını tavsiye ediyor. Bu bağlamda A101'in yaklaşık 20 bin TL daha ucuza sattığını söyleyebilmek mümkün.

APEC APX5 150 CC Maxi Scooter özellikleri şu şekilde sıralandı;

Kategori: L3e-A2

Azami hız: 95 km/h

Motor kapasitesi: 149,6 cm3

Azami net güç: 7,6 kW

Azami net tork: 10,7 Nm

Soğutma: Hava

Aktarma tipi: CVT

Boyutlar:

Uzunluk: -2.050 mm

Genişlik: -778 mm

Yükseklik: -1.128 mm

Dingil mesafesi: -1.370 mm

Sele yüksekliği: -770 mm

Kütle: 121 kg

Azami taşıma kapasitesi: 150 kg

Yokuş kalkış kabiliyeti: Yüzde 15

Yakıt tüketimi: 2,8L/100 km

LED ön farlar ve stop lambası

Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi

Ön hidrolik -245 mm disk fren

Ön (ABS) kilitlenmeyen fren sistemi

Arka hidrolik -220 mm disk fren

Yeni nesil süspansiyon geometrisi

Sürekli değişken otomatik vites sistemi

Özel tasarım dijital gösterge

Aerodinamik ön cam

Dahili arıza tespit sistemi

Ekonomik yakıt tüketimi

Euro 5 seviyesi çevre performansı

Fiyatı: 59 bin 990 TL

Aynı gün A101, motosiklet kullanıcıları için aksesuarlar da satacak. Katalogda yer alan bilgilere göre motosiklet eldiveni 159 TL iken, bandana/boyunluğun fiyatı 39 TL. Universal motosiklet bandası ise 99 TL fiyata sahip.

Motosiklet sahipleri için aksesuarlar ve fiyatları;

ÜrünFiyatı Motosiklet eldiveni159 TLBalaklava34,90 TLBandana/Boyunluk39 TLNeopren yüz maskesi44,90 TLUniversal motosiklet bandası199 TLUniversal motosiklet sele kılıfı39,90 TLAraç için -37 derece radyatör antifrizi 3 litre99,90 TLAraç için -21 derece antifrizli cam suyu 5 litre49,90 TLAraç için -30 derece antifrizli cam suyu 5 litre59,90 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Motosikletin fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.