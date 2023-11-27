A101, Ucuz Motosiklet Satışına Başlıyor
Türkiye'nin büyük zincir marketlerinden A101, uygun fiyatlı motosiklet satışına başlıyor. A101'in satışa sunacağı APEC APX5 150 CC Maxi Scooter modeli dikkat çekiyor.
Binlerce mağazası ile Türkiye'nin büyük zincir marketlerinden A101, alışılageldiğin dışında farklı ürünler ile tüketicilerin karşısına çıkarak dikkat çekmeye devam ediyor. Bir zamanlar karavan bile getiren A101, şimdi ise ucuz motosiklet satacak.
A101'e gelecek ucuz motosiklet neler sunuyor?
A101, 30 Kasım (Perşembe) günü satılacak ürünleri paylaştı. Katalogda pek çok ürün olmasına rağmen aralarından en dikkat çekeni uygun fiyatlı motosiklet arayanlar için APEC APX5 150 CC Maxi Scooter oldu.
L3e-A2 kategorisinde yer alan ve 150 CC olan bu motosikletin azami hızı 95 km/h iken, motor kapasitesi ise 149,6 cm3. Azami net güç 7,6 kW, net tork ise 10,7 Nm. 121 kg kütleye sahip olan APEC APX5 150 CC Maxi Scooter modelinin azami taşıma kapasitesi 150 kg iken, yakıt tüketimi ise 100 km başına 2,8 litre.
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APEC APX5 150 CC Maxi Scooter fiyatı ise 59 bin 990 TL. 30 Kasım itibariyle satışa sunulacak motosiklet, uygun fiyatlı olduğu için büyük ilgi görecek gibi görünüyor. Üretici, satıcılara 79 bin 840 TL fiyatını tavsiye ediyor. Bu bağlamda A101'in yaklaşık 20 bin TL daha ucuza sattığını söyleyebilmek mümkün.
APEC APX5 150 CC Maxi Scooter özellikleri şu şekilde sıralandı;
Kategori: L3e-A2
Azami hız: 95 km/h
Motor kapasitesi: 149,6 cm3
Azami net güç: 7,6 kW
Azami net tork: 10,7 Nm
Soğutma: Hava
Aktarma tipi: CVT
Boyutlar:
Uzunluk: -2.050 mm
Genişlik: -778 mm
Yükseklik: -1.128 mm
Dingil mesafesi: -1.370 mm
Sele yüksekliği: -770 mm
Kütle: 121 kg
Azami taşıma kapasitesi: 150 kg
Yokuş kalkış kabiliyeti: Yüzde 15
Yakıt tüketimi: 2,8L/100 km
LED ön farlar ve stop lambası
Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi
Ön hidrolik -245 mm disk fren
Ön (ABS) kilitlenmeyen fren sistemi
Arka hidrolik -220 mm disk fren
Yeni nesil süspansiyon geometrisi
Sürekli değişken otomatik vites sistemi
Özel tasarım dijital gösterge
Aerodinamik ön cam
Dahili arıza tespit sistemi
Ekonomik yakıt tüketimi
Euro 5 seviyesi çevre performansı
Fiyatı: 59 bin 990 TL
Aynı gün A101, motosiklet kullanıcıları için aksesuarlar da satacak. Katalogda yer alan bilgilere göre motosiklet eldiveni 159 TL iken, bandana/boyunluğun fiyatı 39 TL. Universal motosiklet bandası ise 99 TL fiyata sahip.
Motosiklet sahipleri için aksesuarlar ve fiyatları;
ÜrünFiyatıMotosiklet eldiveni159 TLBalaklava34,90 TLBandana/Boyunluk39 TLNeopren yüz maskesi44,90 TLUniversal motosiklet bandası199 TLUniversal motosiklet sele kılıfı39,90 TLAraç için -37 derece radyatör antifrizi 3 litre99,90 TLAraç için -21 derece antifrizli cam suyu 5 litre49,90 TLAraç için -30 derece antifrizli cam suyu 5 litre59,90 TL
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Motosikletin fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.