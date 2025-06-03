A101, Girişim 101 Etkinliği ile Teknoloji Odaklı Girişimcileri Destekliyor

A101, teknoloji odaklı çözümler üreten girişimcileri "Girişim 101" etkinliği altında perakende sektörüyle bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A101, yenilikçi vizyonunu girişimcilik ekosistemine taşıyor. Tekno-perakende odağıyla perakende ve teknolojiyi buluşturan şirket, perakende teknolojilerinden sürdürülebilirliğe, satış sonrası hizmetlerden pazarlama çözümlerine kadar birçok alanda teknoloji odaklı projeleriyle fark yaratan girişimcileri "Girişim 101" ile bir araya getirecek.

İstanbul Beşiktaş'taki DotsHub'ta 1 Temmuz'da düzenlenecek olan etkinlikte, A101'in dijital dönüşüm, müşteri deneyimi ve sürdürülebilir büyüme alanlarında çözümler geliştiren girişimciler, projelerini A101 yöneticilerine ve katılımcılara sunacak.

Başvurular 18 Haziran'a kadar egirişim'in internet sitesi üzerinden alınacak. Başvuru sürecinde girişimcilerden, sundukları çözümün teknik altyapısını, hedeflediği sorunu ve potansiyel işbirliği alanlarını detaylandırmaları bekleniyor.

A101'in ilgili birimleri ve üst düzey yöneticilerinin de katılım sağlayacağı etkinlikte, başvuru sürecinde seçilen girişimciler, projelerini jüriye ve katılımcılara sunma fırsatı yakalayacak. Girişimcilerin sahnede sunacakları çözümler, yenilikçilik, uygulanabilirlik ve işbirliklerine açıklık kriterleri üzerinden değerlendirilecek.

Etkinlikte ilk üçe giren girişimcilere sırasıyla 150 bin lira, 100 bin lira ve 70 bin lira ödül verilecek.

"Yenilikçi fikirleri bu dönüşümün bir parçası haline getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen A101 Ticaret ve Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, dijitalleşmeyi sadece bir teknoloji yatırımı değil, stratejik bir dönüşüm aracı olarak gördüklerini belirtti.

Yıldız, Girişim 101'in bu yaklaşımlarının sahaya yansıyan en somut örneklerinden biri olduğunu aktardı.

Sektördeki yeni çözümlere erken aşamada dokunmak, onları desteklemek ve birlikte büyümenin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizen Yıldız, şöyle devam etti:

"Tekno-Perakende vizyonumuz doğrultusunda, mağazalarımızı dijital çözümlerle dönüştürürken, girişimcilik ekosisteminden gelen yenilikçi fikirleri bu dönüşümün bir parçası haline getiriyoruz. Bu platform sayesinde sadece girişimcilerle işbirliği kurmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin perakende dünyasını bugünden şekillendirme fırsatı yakalıyoruz. Girişimcilik ekosistemini perakende ölçeğiyle buluşturduğumuz bu platform, yalnızca A101'in değil, sektörün dönüşümüne de katkı sunacak."

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç de Girişim 101 ile yenilikçi fikirlerin gelişimini desteklemeyi ve bu fikirleri A101'in dijital yetkinlikleriyle buluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bilgiç, girişimcilere sağladıkları bu fırsatlarla, sürdürülebilir ve yaratıcı çözümlerin perakende sektörüne entegre edilmesini hedeflediklerini kaydetti.