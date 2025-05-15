A101, Best of Sales Awards'ta Üç Ödül Aldı

A101, satış ve pazarlama dünyasının prestijli organizasyonlarından Best of Sales Awards'ta üç ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

13.500'ü aşkın mağazasıyla Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, satış ve pazarlama dünyasının prestijli organizasyonlarından Best of Sales Awards'ta (BoSA) üç ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

8 Mayıs'ta UNIQ İstanbul'da gerçekleşen törende A101 ; satış performansı ve omnichannel kategorilerinde Volta elektrikli araç projesiyle, ticari pazarlama uygulaması kategorisinde ise Bingo Kapsül lansmanıyla ödül aldı.

Satış performansı ve omnichannel kategorilerinde A101'in sürdürülebilir ulaşım ürünlerini yenilikçi satış modelleriyle entegre ettiği bir satış modeli olarak Volta elektrikli araç satışı, çevresel sorumlulukla müşteri beklentilerini buluşturan stratejik bir girişim olarak değerlendirilerek ödül almaya hak kazandı.

Ticari pazarlama Uygulaması kategorisinde ise Bingo Kapsül lansmanı, A101'in ticari pazarlama ve "retail medya" stratejilerinin etkili bir uygulaması olarak juri tarafından ödüle layık görüldü. A101'in sahip olduğu geniş mağaza ağı ve dijital iletişim kanalları sayesinde, ürün lansmanını fiziksel ve dijital mecralarda entegre biçimde kurgulayarak markaya yüksek görünürlük ve erişim sunması, ticari pazarlama kategorisinde ikincilikle ödüllendirildi.

A101 aynı zamanda bu yıl dördüncüsü verilen Best Team to Join (B2J) Ödülleri'nde, öğrenci ve profesyonellerin oylarıyla "2025'te en çok çalışılmak istenen şirketler" arasında üçüncü sırada yer alarak, güçlü işveren markası kimliğini tescilledi.

A101 CCO & CMO ve İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız törene dair yaptığı açıklamada, "A101 yalnızca yaygınlığıyla değil; satış gücü, dijital dönüşüm vizyonu ve pazarlama stratejilerindeki çevikliğiyle de sektörüne yön veriyor. Volta ile geliştirdiğimiz yenilikçi satış yaklaşımı ve omnichannel yetkinliklerimiz, tüketici ihtiyaçlarını merkeze alan veri odaklı çözümlerle şekilleniyor. Bingo örneğinde olduğu gibi, A101 sahip olduğu medya gücüyle markalara yalnızca raflarda değil, dijital ve entegre mecralarda da erişim ve etki sunuyor. Bugün geldiğimiz noktada, A101 artık yalnızca bir perakende zinciri değil; bir pazarlama ve teknoloji platformudur. Bu ödüller de bu stratejik dönüşümümüzün önemli bir yansımasıdır. Başta saha ekiplerimiz olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL