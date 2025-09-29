TOKİ'den 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek.

Deprem bölgesinde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alana karşılık gelen 453 bin afet konutunun inşası tamamlanma aşamasına geliyor. 6 Eylül'de deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 304 bine ulaştı. Kalan konutların ise yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor. Yıl sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500.000 konut inşa edilecek. Bu proje ile afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken, diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek yüzyılın konut projesiyle kampanya ile 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak. Proje kapsamında, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.

TOKİ bu kampanya kapsamında İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek. Kampanyanın tüm detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde açıklaması planlanıyor.