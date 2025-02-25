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80 yıllık kumaş ve el işi şirketi Joann iflas etti

80 yıllık kumaş ve el işi şirketi Joann iflas etti
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Dünyanın en meşhur kumaş ve el işi şirketlerinden biri olan Joann iflas bayrağını çekti. Yapılan açıklamada, şirkete ait tüm mağazaların kapatılacağı bildirildi.

Örgü severlerin ve el sanatları meraklılarının, yorgancıların 80 yılı aşkın süredir uğrak noktası olan kumaş ve el sanatları perakendecisi Joann, iflas sürecine girerek tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

İFLAS VE MAĞAZA KAPANIŞ SÜRECİ BAŞLADI

ABD'de Hudson, Ohio merkezli şirket, Ocak ayında bir yıl içinde ikinci kez 11. Bölüm iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Tüketici talebindeki düşüş ve stok yetersizliği nedeniyle zor durumda kalan Joann, o dönemde tüm mağazalarını açık tutacağını duyurmuştu. Ancak bu ayın başlarında, ülke çapındaki mağazalarının yarısından fazlasını kapatma planlarını açıkladı.

ŞİRKETİN VARLIKLARI SATILIYOR

Pazar günü yapılan açıklamada, finansal hizmetler şirketi GA Group'un Joann'ın varlıklarını büyük ölçüde satın almak için kazanan teklif sahibi olduğu belirtildi. Şirket, faaliyetlerini tamamen sonlandırmaya başlayacak ve tüm mağazalarında tasfiye satışları gerçekleştirecek.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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