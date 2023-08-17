7. Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Başladı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 7. Çin-Güney Asya Fuarı başladı. Fuarda 85 ülke ve bölge ile uluslararası kuruluşlardan 30.000'i aşkın katılımcı, temsilci ve konuğun yer alması bekleniyor.

KUNMİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- 7. Çin-Güney Asya Fuarı, Çarşamba günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı.

Beş günlük fuar süresince düzenlenecek çevrimiçi ve fiili katılımlı etkinliklere 85 ülke ve bölge ile uluslararası kuruluşlardan 30.000'i aşkın katılımcı, temsilci ve konuğun katılması bekleniyor. "Ortak Kalkınma için Dayanışma ve Koordinasyon" temalı fuarda Güney Asya Pavyonu, Güneydoğu Asya Pavyonu, kaynak bazlı ekonomi pavyonu ve liman ekonomisi pavyonu gibi farklı temaları içeren 15 sergi salonu kuruldu.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 7. Çin-Güney Asya Fuarı'ndaki Kültür ve Turizm Pavyonu, 16 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)