31 yıldır süpürge üreterek hayatını sürdürüyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan Hakkı Çatalkaya, 31 yıldır kendi arazisinde yetiştirdiği süpürge bitkilerini el yapımı süpürgelere dönüştürüyor. Mesleğini yeni nesillere aktarmak isteyen Hakkı usta, el emeği süpürgelerinin rağbet gördüğünü belirtiyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hakkı Çatalkaya, 31 yıldır kendine ait 10 dönümlük arazide ektiği süpürge bitkilerini yetiştirip, hasadını yaptıktan sonra iş yerinde dokuyarak süpürge haline getiriyor.

Çüngüş ilçesinde 1995 yılında süpürge yapmaya başlayan Hakkı Çatalkaya, kendi tarlasında ekimini yaparak yetiştirdiği süpürgeleri topladıktan sonra dokuyarak satışa hazır hale getiriyor. Ailesini bu işle geçindiren Hakkı usta, "Süpürge bitkilerini tarlada ekiyorum, sonra tohumlu bir şekilde hasat ediyorum. Daha sonra suya bırakarak, esnek bir hal almasını sağlıyorum. Bu işlemlerin ardından işyerinde makinelerle presleyerek ve dikimini yaparak süpürge haline getiriyorum" dedi.

El yapımı süpürgelere rağbetin yüksek olduğunu belirten Hakkı usta, mesleği yeni kuşaklara aktarmak istediğini, fakat kendi imkanlarıyla bunu yapamadığını dile getirerek, meslek edindirme kurslarının desteklemesi ile birlikte bu mesleği gelecek kuşaklara aktarabileceğini söyledi.

Yılda 800 süpürge yapabildiğini belirten Hakkı usta, yaptığı ürünlerin el emeği ve sağlam olduğunu söyledi. Ürettiği süpürgelerin civar illerden de çok tercih edildiğini kaydeden Hakkı usta, 67 yaşında olduğunu ve bu mesleği 31 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
