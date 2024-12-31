Üye Girişi
Haberler
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu
Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu
Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli

600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

600 milyonluk büyük ikramiye bugün sahibini bulacak. 18.30'da başlayan ve noter huzurunda yapılan yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar tek tek belli olacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde geri sayım başladı. Bilet alan binlerce vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği kazanan numaralar bu gece belli olacak. Kazanan numaralar belli olduktan sonra Milli Piyango web sitesinden duyurulacak.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Saat 18.30'da noter huzurunda başlayan yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE 600 MİLYON

Tam bilet 600 TL yarım bilet 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL'den satıldı. Geçtiğimiz yıl 400 milyonluk büyük ikramiye tam bilete çıkmıştı. Bu seneki büyük ikramiye ise 600 milyon TL. Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 TL olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Ekonomi
img

Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
img

Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi
img

Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıHakan Celik:

Hala çıkacağına inanan var mı ?

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Kendi adamlarına kazandırıyorlar bunlara inanmayın almayın paranıza yazık tüpçüye gidiyor paralar

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT DOĞAN:

Teknolojinin bu kadar robotikleştiği bu çağda kusura bakmayın kimseye yedirmezler

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kesinlikle hiç bir şey çıkmaz kendi kendimizi kandırmıyalım

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Şahin:

Perde Arkasından Toplar Hazırmı Gelmiye :)

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Türkiye de şans oyunu oynanmaz akp ve yandaşlarının elinde kendilerinden başkasına çıkarmazlar paraniza yazik

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Çakır:

Ya çıkarsa ????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSakin Çon:

Bilet almadım alan düşünsün çıkacak mı diye çünkü genelde ya zengine yada yurt dışında yasayana çıkar ??

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Bu seneki ikramiye Senegale çıkar ????????

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasemin Kırlangıç:

Demiröeren ajans bırakırmı size alan enayiler düşünsün Geçen sene tam bilet internet üzerinden kolombiyaya çıkmıştı :) yersen

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Acun Ilıcalı'nın takımınında işler yolunda gitmiyor
Acun'un takımının borcu dudak uçuklatıyor

Son Dakika Haberleri

Cemre Baysel hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında? Esra Bilgiç hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında, evli mi? Esra Bilgiç hangi dizilerde, filmlerde oynadı? Deniz Baysal hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında? Diren Polatoğulları hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Diren Polatoğulları kimdir? Ersin Arıcı hangi şarkıyı söyledi? O Ses Türkiye Yılbaşı Ersin Arıcı kimdir, kaç yaşında, evli mi? Çağlar Ertuğrul hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Çağlar Ertuğrul kimdir kaç yaşında Eser Yenenler hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Eser Yenenler kimdir, kaç yaşında? Doğukan Güngör hangi şarkıyı söyledi? (FATİH )2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Doğukan Güngör kimdir? Dilan Çiçek Deniz hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Dilan Çiçek Deniz kimdir? 1 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları: 2025'te burçları neler bekliyor? 1 Ocak Çarşamba burç yorumları!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.