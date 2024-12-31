600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde geri sayım başladı. Bilet alan binlerce vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği kazanan numaralar bu gece belli olacak. Kazanan numaralar belli olduktan sonra Milli Piyango web sitesinden duyurulacak.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Saat 18.30'da noter huzurunda başlayan yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE 600 MİLYON

Tam bilet 600 TL yarım bilet 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL'den satıldı. Geçtiğimiz yıl 400 milyonluk büyük ikramiye tam bilete çıkmıştı. Bu seneki büyük ikramiye ise 600 milyon TL. Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 TL olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.