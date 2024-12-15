Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen "6. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği tamamlandı.

Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen ve üç gün süren programa, farklı ülkelerden 107 firma ile Türkiye'deki 500 yat kaptanı katıldı.

Etkinliğin son gününde paneller yapıldı, firma temsilcileri ve yat kaptanları aynı masada bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, gazetecilere, etkinliğin çok başarılı ve faydalı geçtiğini söyledi.

"6. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği, katılımcılara plaket takdimi ve teşekkür konuşmalarının yapıldığı gala yemeğiyle sona erdi.