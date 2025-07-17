59 Safkan Arap Koşu Tayının Satışı için İhale Düzenlenecek

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 59 safkan Arap koşu tayının satışı için 7 Ağustos'ta açık artırma ihalesi düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenlerin tay başına 75 bin lira geçici teminat vermesi gerekiyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 59 safkan Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 59 baş safkan Arap koşu tayının satış ihalesi, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhalede tay başına 75 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 7 Ağustos saat 13.00'te Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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