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5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

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Kasım ayı enflasyon verisiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon verisine göre memur ve memur emeklileri yüzde 44,89'luk zammı şimdiden hak etti. Bu orana göre, en düşük memur maaşı 31 bin 881 liraya çıkacak. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak. İşte 5 aylık enflasyona göre meslek meslek zamlı memur maaşları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay aylık yüzde 3,28 arttı, yıllık bazda ise yüzde 61,98 oldu. Böylece memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranı da netleşmeye başladı. İşte 5 aylık enflasyona göre meslek meslek zamlı memur maaşları....

YÜZDE 44,89'LUK ZAM CEPTE

Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 44,89'luk zammı şimdiden garantiledi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 12.543 LİRAYA ÇIKACAK

5 aylık enflasyona göre en düşük memur emeklisinin maaşı 12 bin 543 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı ise 32 bin liraya yaklaşacak.

GÖZLER ARALIK VERİSİNDE

Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon verisinin de eklenmesiyle memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.

İşte 5 aylık enflasyona göre zamlı memur maaşları:

  • Memur (15/1) : 31.881 TL
  • Öğretmen (9/3): 35.505 TL
  • İmam-hatip (9/4): 34.714 TL
  • Hemşire (9/4): 38.361 TL
  • Polis (9/4): 42.176 TL
  • Müfettiş (4/1): 47.350 TL
  • Müdür (1/4): 47.849 TL
  • Daire Başkanı (1/4): 59.306 TL
  • Profesör (1/4) : 60.669 TL
  • Kaymakam (1/4): 61.698 TL
  • Hakim (1/1): 88.865 TL
Mesut Şahin
Mesut Şahin
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