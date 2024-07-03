Üye Girişi
Haberler

37 Milyon liralık vurgun yapmıştı! Bankacı kadın, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bir bankada çalışan Perihan Yazar, nişanlısı ile birlikte 37 milyon TL'lik vurgun yaptıktan sonra olayın ortaya çıkmasıyla tutuklandı. Yazar, verdiği ilk ifadede "Parayı 25 ayrı müşterinin hesabına göndererek, oradan da kendisi ile nişanlısının hesabına yönlendirdiğini ve bu paranın 20 milyon TL'sini kripto para borsasında kaybettiğini anlattı.

Konya'da çalıştığı bankadan milyonlarca liralık vurgun yapan kadının ilk ifadesi ortaya çıktı. Paraları 25 ayrı müşterinin hesabına gönderdiğini ve oradan da kendisi ile nişanlısının hesabına yönlendirdiğini anlatan kadın, 37 milyon TL'lik paranın 20 milyon TL'sini de kripto para borsasında kaybettiğini öne sürdü.

BANKA YETKİLİLERİ POLİSE KOŞTU

Banka müdürü olan Seçil Erzan'ın, aralarında çok sayıda futbolcunun da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırmasının yankıları hala sürerken buna benzer vakalarda ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir bankanın yetkilileri, Konya Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, şubelerinde çalışan Perihan Yazar'ın 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL para geçirdiğini, bunu da itiraf ettiğini belirterek şikayette bulundu.

37 Milyon liralık vurgun yapmıştı! Bankacı kadın, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı

OLAY ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDILAR

Olayın ortaya çıkmasının ardından bankacı kadın ve paranın bir kısmını hesabına gönderdiği nişanlısı Settar Arslan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

37 Milyon liralık vurgun yapmıştı! Bankacı kadın, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı

"MALİ DURUMUM BOZULUNCA ZİMMETİME PARA GEÇİRMEYE BAŞLADIM"

Sabah gazetesinin haberine göre; Perihan Yazar, verdiği ilk ifadede banka müfettişlerine olayı anlattı. "Mali durumum bozulmuştu. 25 Mart'ta zimmetime para geçirmeye başladım. Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim" diyen Yazar, daha sonra onları yönlendirerek parayı kendisinin ve nişanlısının hesaplarına aktardığını anlattı.

37 Milyon liralık vurgun yapmıştı! Bankacı kadın, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı

PARANIN 20 MİLYON LİRALIK KISMINI KRİPTODA KAYBETMİŞ

Yazar, ifadesinin devamında "Paranın 20 milyon 700 bin TL'sini kripto paraya yatırdım. Yaptığım kaldıraçlı işlemlerle de bu parayı kaybettim. Paranın 11 milyon 200 bin TL'sini ise Settar'ın hesabına yönlendirdim. Üçüncü kişilere borcum vardı. Paranın 1 milyon 500 bin TL'si ile de bu borçlarımı kapattım dedi"

LÜKS OTELLERDE TATİL YAPMIŞLAR

Öte yandan Perihan Yazar ve nişanlısı Settar Arslan'ın sık sık tatile gittiği, lüks otellerde kaldığı da öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Kripto Para Banka Konya Suç 3.Sayfa Finans Ekonomi Haberler

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

 Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

 Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Dolar ne kadar, yükseldi mi? 3 Temmuz Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Karşıt burç ne demek? Astrolojide zıt burçlar hangileri? Karşıt burçlar nasıl anlaşır? 4 Temmuz Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 4 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz altın fiyatı! Kahve falında yılan görmek ne anlama gelir? Falda yılan kafası görmenin anlamı nedir? Falda büyük yılan görmek ne demek? Baran Mengüç kimdir? Baran Mengüç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç hayatı ve kariyeri! 2024 KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? SOMA'DA YANGIN SON DAKİKA! Manisa Soma'da orman yangınında son durum nedir? Soma orman yangını nerede çıktı? Yengeç burcu kadını ve oğlak erkeği uyumlu mudur? Yengeç kadını ve oğlak erkeğinin aşk uyumu nasıldır? Yengeç kadını oğlak erkeğini nasıl etkileler? Motorine zam gelecek mi? 3 Temmuz motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? Benzine zam var mı? 3 Temmuz güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title