35. Akbank Caz Festivali JAmZZ Masterclass Programı'ndan Genç Yetenekler Yüzde Ağaçtı

Akbank tarafından düzenlenen 35. Akbank Caz Festivali kapsamında yapılan JAmZZ Masterclass Programı, genç müzisyenlerin özel bir konser ile sona erdi. Programa katılan Onur Yalçın ve Savaş Şahin, dünya çapındaki Berklee at Umbria Jazz Clinics'e katılma hakkı kazandılar. Akbank, genç yetenekleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Akbank tarafından 35. Akbank Caz Festivali kapsamında düzenlenen JAmZZ Masterclass Programı genç müzisyenlerin sahne aldığı özel bir konserle sona erdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, programın kapanış konserinde piyanoda Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Binbaşgil, davulda Ferit Odman, kontrbasta Kağan Yıldız ve konuk sanatçı olarak caz vokali Sibel Köse sahne aldı. Genç müzisyenler Onur Yalçın ve Savaş Şahin de konserin kendilerine ayrılan bölümünde performanslarını sergiledi.

JAmZZ Masterclass Programı'nda gösterdikleri başarılarla dünyaca ünlü Berklee at Umbria Jazz Clinics'e katılma şansını kazanan Onur Yalçın ve Savaş Şahin ise konserin onlara ayrılan bölümünde performans sergiledi.

Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerinden eğitim alma imkanı

Akbank Sanat'ın BAU Konservatuvar, Berklee College of Music, Umbria Jazz Festival ve Zuhal Müzik işbirliğiyle masterclass programına dönüştürdüğü JAmZZ, Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerinin eğitmenliğinde düzenleniyor.

Program sonunda jüri değerlendirmesiyle belirlenen genç yetenekler, Berklee at Umbria Jazz Clinics'e katılma imkanı kazanıyor.

Dünyanın dört bir yanında genç caz müzisyenlerinin katıldığı bu program, Berklee College of Music ve Umbria Caz Festivali işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Berklee'nin uzman eğitmenlerinin yer aldığı programa katılan öğrenciler, uluslararası caz ustalarıyla tanışma ve onları canlı dinleme şansı elde ederken profesyonel müzisyenlerle doğaçlama performans da sergileyebiliyor.

JAmZZ'in bu yılki programında başarılarıyla öne çıkan Onur Yalçın ve Savaş Şahin, JAmZZ kapanış konseri deneyiminin yanı sıra Berklee at Umbria Jazz Clinics'in gelecek programına katılma hakkı kazandı. Ayrıca programda başarı gösteren caz öğrencilerinden İdil Duru Koyuncu, Kemal Mutluergil, Efe Selvi, Emre Başer Alp, Muhammed Habib Haznedar, Emin Poyraz Urhan ve Abdullah Örs, 36. Akbank Caz Festivali'nde yer alma imkanı elde etti.

Gençlerin usta sanatçılarla aynı sahneyi paylaşması gurur kaynağı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Binbaşgil, Akbank'ın kültür ve sanata verdiği desteğin gençlerin gelişimine ve Türkiye'nin kültürel ve sanatsal geleceğine yapılmış kalıcı bir yatırım olduğunu belirtti.

Binbaşgil, 35. kez gerçekleşen Akbank Caz Festivali kapsamında yürüttükleri JamZZ Masterclass Programı ile yetenekli caz müzisyenlerinin yurt dışına açılmalarına ve uluslararası standartlarda müzik kariyeri yapmalarına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Program sayesinde genç müzisyenlerin teknik bilgi ve sahne deneyimi kazandığına dikkati çeken Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda programda üstün başarı gösteren gençler, dünyaca ünlü Berklee at Umbria Jazz Clinics'in uluslararası ağına dahil olma fırsatı elde ediyorlar. Onları usta sanatçılarla aynı sahneyi paylaşırken görmek, hepimize büyük umut veriyor. Akbank olarak genç yeteneklerimizin başarılarını desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
