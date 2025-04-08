İBB protestolarına katılan 139 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istendi

İmamoğlu protestocularına dava! İşte 139 kişi için istenen ceza
MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt

Yaz tatili erkene mi çekiliyor? Milyonların merak ettiği soruya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! Çıkan sonuç enteresan
Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada

Rüşvet anı kamerada! İnkar etme şansları yok, her şey kayıt altında

30. Marble İzmir Fuarı Yarın Açılıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğal taş sektöründe önemli bir yer tutan 30. Marble İzmir Fuarı, 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında kapılarını açarak binlerce doğal taş ve makinenin sergileneceği bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

30. Marble İzmir Fuarı yarın kapılarını açıyor

MANİSA - Doğal taş sektöründe dünyada ihracatla sektörde öncü firmalar arasında yer alan Cemar Mermer ve Traverten'in de katıldığı MARBLE İZMİR-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı yarın kapılarını açıyor.

9-12 Nisan 2025 tarihlerinde kapılarını 30. kez tüm dünyaya açacak olan, binlerce doğal taşın ve özel taş makinelerinin sergileneceği, sektörün önemli isimlerinin katılacağı etkinlikleriyle merakla beklenen 30. Marble İzmir Fuarı yarın kapılarını açıyor. Hem Kula'nın tanıtımına, aynı zamanda firmanın daha da büyümesine katkı sağlayacak olan bu fuar alanı için özel bir çalışma yürüten Cemar Mermer ve Traverten, kurdukları stantlarla hem yürüttükleri faaliyetleri hem de önümüzdeki dönemlerde hayata geçirecekleri faaliyetleri görücüye çıkaracak.

Yarın sabah saatlerinde kapılarını açacak olan mermer fuarından beklentilerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, " 9-12 Nisan tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda standımız hazırlanıyor. Bütün sevenlerimizi, müşterilerimizi, misafirlerimizi standımıza bekliyoruz." dedi.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.