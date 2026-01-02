Haberler

261 yıllık dev banka onlarca şubesini kapatıyor

261 yıllık dev banka onlarca şubesini kapatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin 1765 yılında kurulan dev bankası Lloyds Bank, Ocak 2026'da 16 şubesini kapatacağını açıkladı. Kapanışlar, Lloyds Banking Group'un 2026 boyunca ülke genelinde 15 Halifax ve 40 Lloyds şubesini daha kapatma planının bir parçası. Banka, kararın arkasında müşterilerin dijital bankacılığa yönelmesinin bulunduğunu belirtti.

  • Lloyds Bank, Ocak 2026 itibarıyla 16 şubesini kapatacak.
  • İngiltere'de bankalar ve yapı kooperatifleri Ocak 2015'ten bu yana 6 bin 626 şubeyi kapattı.
  • Lloyds Banking Group'un 21 milyondan fazla müşterisi işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden yürütüyor.

İngiltere'nin en büyük bankalarından Lloyds Bank, Ocak 2026 itibarıyla 16 şubesini kapatma kararı aldığını duyurdu. Kapanışların, Lloyds Banking Group'un gelecek yıl ülke genelinde 15 Halifax şubesi ve 40 Lloyds şubesini daha kapatmayı öngören daha geniş planının içinde yer aldığı belirtildi.

10 YILDA 6 BİN 626 ŞUBE KAPANDI

Tüketici kuruluşu Which verilerine göre, İngiltere'de bankalar ve yapı kooperatifleri Ocak 2015'ten bu yana 6 bin 626 şubeyi kapattı. Bu rakam, ortalama olarak ayda 53 şubenin kepenk indirdiği anlamına gelirken, 2015 başında faaliyet gösteren şubelerin yaklaşık yüzde 67'sinin kapandığına işaret ediyor.

261 yıllık dev banka onlarca şubesini kapatıyor

BANKADAN "DİJİTAL" GEREKÇESİ

261 yıllık Lloyds Banking Group sözcüsü ise kapanış kararlarını, müşterilerin bankacılık alışkanlıklarının değişmesine bağladı. Sözcü, 21 milyondan fazla müşterinin işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden yürüttüğünü belirterek, dijital kolaylıkla fiziksel hizmeti bir arada sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Banka ayrıca müşterilerin günlük işlemler için Lloyds, Halifax ve Bank of Scotland şubelerini kullanabileceğini, Postane ve bankacılık merkezlerinden yararlanabileceğini, nakit yatırma işlemlerini ise 30 binden fazla PayPoint noktasında gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı

2026 rekorla başladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Haklılar bir yerde. Kiralar almış başını gitmiş. Eh kaç kişi de çalışmak zorun da olunca.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir buz gibi havada kafa topu oynadı

Çılgın ikiliye buz gibi hava da engel olamadı