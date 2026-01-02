261 yıllık dev banka onlarca şubesini kapatıyor

İngiltere'nin en büyük bankalarından Lloyds Bank, Ocak 2026 itibarıyla 16 şubesini kapatma kararı aldığını duyurdu. Kapanışların, Lloyds Banking Group'un gelecek yıl ülke genelinde 15 Halifax şubesi ve 40 Lloyds şubesini daha kapatmayı öngören daha geniş planının içinde yer aldığı belirtildi.

10 YILDA 6 BİN 626 ŞUBE KAPANDI

Tüketici kuruluşu Which verilerine göre, İngiltere'de bankalar ve yapı kooperatifleri Ocak 2015'ten bu yana 6 bin 626 şubeyi kapattı. Bu rakam, ortalama olarak ayda 53 şubenin kepenk indirdiği anlamına gelirken, 2015 başında faaliyet gösteren şubelerin yaklaşık yüzde 67'sinin kapandığına işaret ediyor.

BANKADAN "DİJİTAL" GEREKÇESİ

261 yıllık Lloyds Banking Group sözcüsü ise kapanış kararlarını, müşterilerin bankacılık alışkanlıklarının değişmesine bağladı. Sözcü, 21 milyondan fazla müşterinin işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden yürüttüğünü belirterek, dijital kolaylıkla fiziksel hizmeti bir arada sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Banka ayrıca müşterilerin günlük işlemler için Lloyds, Halifax ve Bank of Scotland şubelerini kullanabileceğini, Postane ve bankacılık merkezlerinden yararlanabileceğini, nakit yatırma işlemlerini ise 30 binden fazla PayPoint noktasında gerçekleştirebileceğini kaydetti.