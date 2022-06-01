24 yılın zirvesinde! İstanbul'da enflasyon bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti. - Haberler

24 yılın zirvesinde! İstanbul'da enflasyon bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti.
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Türkiye için öncü gösterge olarak kabul edilen İstanbul'da enflasyon, Ticaret Odası verilerine göre aylık bazda yüzde 5,84, yıllık yüzde 87,35 arttı. İstanbul enflasyonundaki bu artış 1998'den bu yana görülen en yüksek artış oldu.
Önümüzdeki cuma günü açıklanacak olan Türkiye enflasyonu için öncü gösterge niteliği taşıması açısından yakından takip edilen İstanbul enflasyonu yükselişini sürdürdü.
İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre bu artış 1998'den bu yana görülen en yüksek artış oldu. Aylık bazda artış ise yüzde 5,84 olarak kaydedildi. İTO verilerine göre Mayıs'ta toptan fiyatlarda yıllık yüzde 79,12; aylık olarak ise 5,76 artış oldu.
Mayıs ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 12,15, konut harcamalarında yüzde 7,22, giyim harcamalarında yüzde 6,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,84, gıda harcamalarında yüzde 4,97, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,15 artış görülürken, diğer harcamalar grubunda değişim izlenmedi.
Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucat grubunda yüzde 18,03, gıda maddeleri grubunda yüzde 7,42, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,73, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,34, madenler grubunda yüzde 0,89, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,24, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,19 artış görüldü.