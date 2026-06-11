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Fütüristler Derneği Başkanı Uzun'dan 2070'li yıllara ilişkin değerlendirme Açıklaması

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Fütüristler Derneği Başkanı Zeynep Yalım Uzun, 2070'lerde 70 yaşındaki bir bireyin 50 yaşındaki kapasitesine sahip olacağını, 20 yaşındaki stajyer ile 80 yaşındaki kıdemlinin aynı ekipte çalışacağını belirtti. ESİAD toplantısında yapay zeka ve uzun yaşamın iş dünyasına etkileri ele alındı.

Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yalım Uzun, 2070'lere gelindiğinde, 70 yaşındaki bir bireyin 50 yaşındaki birinin zihinsel ve fiziksel kapasitesine sahip olmasının beklendiğini, şirketlerde 20 yaşındaki stajyer ile 80 yaşındaki kıdemli çalışanın aynı ekipte yer alacağını ifade etti.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (ESİAD) yapılan açıklamaya göre, dernek binasında "İnsanlık 2.0: Yapay Zeka ve Uzun Yaşam" başlıklı toplantıda, yapay zeka ve uzun yaşamın iş dünyasına etkileri ele alındı.

Programda konuşan Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yalım Uzun, yapay zekadan uzun yaşam ekonomisine, dijital kimlikten çalışma hayatındaki dönüşüme kadar şirketleri etkileyecek küresel eğilimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnsan ömrünün uzamasının çalışma hayatını köklü bir biçimde değiştireceğini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"2070'lere gelindiğinde, 70 yaşındaki bir bireyin 50 yaşındaki birinin zihinsel ve fiziksel kapasitesine sahip olması bekleniyor. 100 yaşındaki insan 80'ine kadar çalışmak zorunda kalacak. Şirketlerde 20 yaşındaki stajyer ile 80 yaşındaki kıdemli çalışan aynı ekipte yer alacak."

Uzun, küresel ölçekte şirketlerin değişim hızına uyum sağlamak zorunda olduğuna dikkati çekerek, "McKinsey Global Institute'ün 2024 araştırmasına göre, Fortune 500 listesindeki şirketlerin yüzde 40'ının önümüzdeki 10 yıl içinde yok olması bekleniyor. Bunun temel nedeni, değişim hızına adapte olabilme kabiliyetlerinin eksikliğidir." ifadelerini kullandı.

ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası Başkanı Yiğit Tatış ise teknolojik gelişmelere uyum sağlayamayan şirketlerin ayakta kalma şansının giderek zorlaştığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
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