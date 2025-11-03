2026 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 25,49 Olarak Belirlendi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Yİ-ÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı 25,49 oldu.

2026'da uygulanacak yeniden değerleme oranı için gözler TÜİK'in açıkladığı Yİ-ÜFE'ye çevrilmişti. Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesi kapsamında her yıl ekim ayında ilan ediliyor. TÜİK'in Yİ-ÜFE verilerinin esas alındığı bu oran, devletin vergi ve ceza gelirlerini enflasyon karşısında koruma amacını taşıyor.

Vergi, harç, ceza ve kamuya yönelik çeşitli ücretlerde artışta belirleyici olacak oran, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yİ-ÜFE verileri üzerinden hesaplandı. TÜİK'in açıkladığı Yİ-ÜFE yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Buna göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu.

Yeniden değerleme oranının resmileşmesiyle birlikte, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), emlak vergisi, araç muayene ücretleri, egzoz emisyon ölçüm ücretleri, trafik cezaları, hız sınırı cezaları, alkollü araç kullanma cezaları, ehliyetsiz araç kullanma cezaları, ehliyet, pasaport, kimlik belgesi, tapu harçları, damga vergisi ile otoyol ve köprü geçiş ücretleri kalemlerinde yeni tutarlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu oran, gelecek yıl kamu gelirlerinin artış hızını doğrudan etkileyecek.

Kanun gereği Cumhurbaşkanı, açıklanan oranı yüzde 50'ye kadar artırma veya azaltma yetkisine sahip. Bu nedenle 2026 yılı için uygulanacak nihai oran, Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden değerlendirme oranına ilişkin, "Enflasyon beklentilerini etkileyen yeniden değerleme oranını, bütçe imkanları çerçevesinde, hedef enflasyon paralelinde belirlemeye çalışacağız. Yine maktu birtakım vergi artışlarını da bütçe imkanları çerçevesinde, hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.