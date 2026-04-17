TOBB, kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı

TOBB, kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026'nın ilk 3 ayında kurulan şirket sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttığını açıkladı. Ancak kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme sayısında azalmalar gözlemlendi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026'nın ilk 3 ayında kurulan şirket sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttığını açıkladı.

TOBB, Mart 2026 dönemine ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2026 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 1,2 azaldı.

Mart 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında önemli bir değişiklik olmazken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 36,3 azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde ise 4,2 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 6,4 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 38,4 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 45,6 arttı.

Bir önceki aya göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 11,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 22,1 azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 13,5 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 11,6 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 5,2 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
