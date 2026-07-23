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Gümrükler Muhafaza ekipleri, 6 ayda 62,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, 6 ayda 62,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk yarısında 3 bin 433 operasyonla 62 milyar 727 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirdi. Operasyonlarda 37,9 ton uyuşturucu, 1,7 milyon makine aksamı ve 4,7 milyon tıbbi malzeme başta olmak üzere geniş yelpazede ürün yakalandı.

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yılın ilk yarısında 3 bin 433 farklı operasyonda 62 milyar 727 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeli ile yürüttüğü çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar, ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. 2026 yılının ilk 6 ayında 3 bin 433 farklı operasyon gerçekleştirildi. Gümrükler Muhafaza birimleri tarafından bir önceki döneme kıyasla yüzde 79 artışla 62 milyar 727 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda; 37,9 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 689 bin makine aksamı, 880 bin 365 elektrik-elektronik eşya, 4 milyon 792 bin tıbbi malzeme başta olmak üzere, tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirildi.

HAZİRAN AYI OPERASYONLARI

Gümrükler Muhafaza birimlerince 2026 yılı Haziran ayında yürütülen operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 147 artışla 640 farklı olayda 22 milyar 415 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 25,4 ton uyuşturucu madde, 371 bin 564 tıbbi malzeme, 96 ton akaryakıt, 278 araç başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi esere, makine aksamından tekstil malzemesine kadar geniş bir yelpazede kaçak eşya bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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