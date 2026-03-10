Haberler

Hasat Öncesi Hububat Kongresi Konya'da düzenlenecek

Güncelleme:
Ulusal Hububat Konseyi, 3-5 Nisan tarihlerinde Konya'da 2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ni gerçekleştirecek. Kongrede hububat piyasalarının güncel durumu, ticaret stratejileri ve sektörel riskler üzerinde durulacak.

Ulusal Hububat Konseyi'nin (UHT) "2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi", 3-5 Nisan tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Konsey'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tahıl sektöründeki önemli buluşma noktalarından biri olan Ulusal Hububat Konseyi Hasat Öncesi Hububat Kongresi, 3-5 Nisan tarihlerinde Konya'da düzenlenecek.

Hasat öncesinde hububat piyasalarındaki güncel durum, beklentiler ve yeniliklerin ele alınacağı kongrede, sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu yetkilileri bir araya gelecek. Buğday ve mısır üretimi, hububat piyasaları, depolama ve ticaret stratejileri, sektörel riskler ve yenilikçi yaklaşımlar gibi konuların detaylı olarak tartışılacağı kongre, finansmana erişimde sıkıntı yaşayan sektör temsilcileri için yol gösterici olacak.

"Hububat sektörüne dair yol haritası çizilmesi hedefleniyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılmasının beklendiği kongrede düzenlenecek oturumlarla, 2026 hasat dönemi öncesinde hububat sektörüne dair yol haritası çizilmesi ve stratejik planlamaların yapılması hedefleniyor. Ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve mısır üretimi, makarna, bulgur, irmik, yem sektör değerlendirmesi ve beklentileri, hububat işiyle ilgilenenlerin dikkatle takip edeceği konular arasında yer alıyor.

Hasat öncesi sektöre değerli mesajların verileceği kongrenin kapanış ve değerlendirme bölümünde ise Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın da açıklama yapması planlanıyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
