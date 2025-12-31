Gelecek yıl ithal edilecek bazı ürünlere ilişkin denetim tebliğleri yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca, 2026 yılında çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi.

Bakanlığın ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin 4. mükerrer sayısında yayımlandı.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ile standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Öte yandan kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelerin ithalatının, ilgili yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin esaslar tespit edildi.

Diğer bir tebliğ ile serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar ile ülke gümrük bölgesine girişi yasak olan atıklar belirlendi.

Sağlık Bakanlığının özel iznine tabii madde ve müstahzarların ithalatının insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde de insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Bakanlığın kontrolüne tabi ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Yayımlanan 4 ayrı tebliğle, çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasallar, atıklar, katı yakıtlar ve metal hurdaların ithalat denetimine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Telsiz ekipmanlarının, "CE" işareti taşıması gereken bazı ürünlerin, oyuncakların, kişisel koruyucu donanımların, tüketici ürünlerinin, yapı malzemelerinin, pil ve akümülatörlerin, tıbbi cihazların, tekstil ve deri ürünlerinin, tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin, Sağlık Bakanlığınca denetlenen bazı ürünler ile araç parçalarının ithalat denetimi tebliğleri de yayımlandı.

Anne ve bebek ürünlerine sıkı denetim

Anne ve bebek ürünlerinin sıkı denetimi için Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği yayımlandı.

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'yle de bazı tarım ürünlerinin ihracat ve ithalatında yapılacak ticari kalite denetimi için esas alınacak standartlar, yıl içerisinde yapılan tadiller dikkate alınarak güncellendi.

Gıda ürünlerinin ithalat denetimi kapsamında kontrol belgesi ve uygunluk yazısı aranan ürünlere ve muafiyetlerden yararlanarak denetime tabi olmadan ithal edilen ürünlere ilişkin düzenlemeler de yapıldı.

Kara yolu taşıt araçlarının ithalatta tabi bulundukları mevzuata uygunluğunun denetimine ilişkin Karayolu Taşıt Araçlarının İthalat Denetimi Tebliği de yayımlandı. Söz konusu araçların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum ve kuruluşça yapılan kontrollere istinaden fiziksel veya elektronik düzenlenen "Uygunluk Yazısı" aranacak.

Makinelerin İthalat Denetimi Tebliği ile de çeşitli makineler, tarım makineleri, elektrik motorları, aspiratör, bulaşık, çamaşır ve kurutma makineleri gibi ürünlerin tabi bulundukları yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsüne İlişkin Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, dış ticarete konu mallarla ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara "uluslararası gözetim kuruluşu" statüsü verilmesi, söz konusu kuruluşların tabi olacağı şartlar ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar belirlendi.

İdari para cezaları artırıldı

Öte yandan, Bakanlığın "7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliği" kapsamında ürün güvenliğine ilişkin cezalar, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Söz konusu kanuna aykırı hareket edenler, 60 bin 830 lira ile 4 milyon 345 bin 58 lira arasında değişen miktarda idari para cezası ödeyecek.

???????Tebliğler, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.