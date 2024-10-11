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2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar

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2025 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı merak konusu olurken rakam için farklı tahminler gelmeye başladı. Alman Deutche Bank geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yeni yılda asgari ücretin yüzde 25-30 oranında artmasını beklediklerini duyururken, rakamdan hoşnut kalmayan işçi kesiminin beklentisi ise minimum yüzde 40'lık bir zam. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte oransal tahminlere göre zamlı rakamlar.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak zamma kilitlenirken gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda.

İŞÇİNİN ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 40

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5. Bu nedenle temmuz ayında ara zam almayan işçi kesiminin minimum zam beklentisi yüzde 40.

FARKLI SENARYOLAR GÜNDEME GELMEYE DEVAM EDİYOR

İşçi kesiminin beklentisi bu yöndeyken asgari ücret zammı içinde farklı senaryolar da gündeme gelmeye devam ediyor. Zam rakamının enflasyonu tetikleyeceğini öngören bazı ekonomistler oranın daha düşük tutulacağını ifade ederken uluslararası kuruluşlardan da tahminler geliyor.

ALMAN DEVİNDEN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Alman Deutche Bank geçtiğimiz günlerde 2025 yılı asgari ücreti için tahminini açıklamış ve yüzde 25-30 aralığında bir zam beklediklerini ifade etmişti. Ekonomistler de bu yönde tahminlerde bulunurken zammın yüzde 35-40 aralığında olacağına yönelik görüşler de var. Peki 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte oransal tahminlere göre zamlı rakamlar.

Yüzde 25: 21 bin 252 lira

Yüzde 30: 22 bin 102 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 45: 24 bin 652 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira

2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (10)

Ercan Sevinc:

Topyekün iş bırakmak lazım. Batsınlar

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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde bir ev kirası bir asgari ücretten fazla olmuş mu? Koca koca adamlar gerçeği bildiği halde utanmıyorlar da. En az 50bin lira olması gerekiyor.

5
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Casim Aras:

Allah cezanızı versin. Yılda bir defa zam yapıyorsunuz bırde 25-30 dıyorsunuz. Sizi Allah görsün. Bunca işçinin hakkını size sorsun

3
0
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VATOZZ:

Boşuna umitlenmeyin. İnsanlar fakirlesecek. Alım gücü azalacak. Pahalılık hızla artacak. Ölümler cinayetler soygunlar akraba kavgaları haddinden fazla çoğalacak. İnsanlar hayatta kalmak için kendi işinden başka işlerde de çalışmaya başlayacak. Evine cocuguna vakit ayırmadığı gibi namazına kitabına da ayiramayacak. Dinini unutacak. Ahlaksizliklar sokaklarda fuhuş lar para için yapılmayacak şey kalmayacak . Ozaman bittigimjzin farkına varacağız.

2
0
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ASD:

17 BİN ERİDİ BİTTİ. EN AZ 25 BİN OLMASI LAZIM Kİ SENE SONUNU DOĞRU ÜMÜĞÜMÜZÜ RAHAT SIKSINLAR

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yusuf karataş 2:

oranları kim yazıyo yüzde% 50 zam olsa 34000 tl yapar değilmi Baboş

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1
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Ahmet Araç:

Yüzde 25,30,35 zam oranı imkansız şuan ekim ayında yüzde 31 enflasyon daha 3 ay daha hesaplanacak minimum yüzde 40 zam olacak ama enflasyon doğru mu hesaplanıyor sanki gerçek enflasyon 90-100

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Hasan Aydemir:

Hangi işçi kesimiymiş bu sizin uydurduğunuzmu adamlar seneye %40 eklenmiş maaşıyla kirasını ödeyemicek haberiniz varmı

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ARSLANOĞLU Hakan:

İnsanlarımız en az maaşın Erbaşlar yani Askerlerimizin aldığı düşüncesiyle, yıllardır "Asgari ücret" yerine "Askeri ücret" derler.

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ibrahim ibrahim:

oluşturulan algıya bak !!! % 100'den fazla olması lazım,hesap yapmayı bilmeyen tüik'in hesabına göre bile %64 iken bu nasıl bir saçmalıktır !!!!

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