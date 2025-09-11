2025 Temmuz Ciro Endeksi Yıllık %38,8 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Temmuz ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi yıllık bazda %38,8 artış gösterdi. Ancak aynı dönemde, toplam ciroda aylık %2,1'lik bir azalma kaydedildi.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 38,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ciro Endeksleri'ni paylaştı. Buna göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 50,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 40,6 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 2,1 azaldı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 2,1 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,6 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 arttı. - İSTANBUL