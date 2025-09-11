Haberler

2025 Temmuz Ciro Endeksi Yıllık %38,8 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Temmuz ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi yıllık bazda %38,8 artış gösterdi. Ancak aynı dönemde, toplam ciroda aylık %2,1'lik bir azalma kaydedildi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 38,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ciro Endeksleri'ni paylaştı. Buna göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 50,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 40,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2,1 azaldı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 2,1 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,6 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ülke ayakta! Trump'ın prensi konuşma yaparken vurularak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili gözler Meclis'e çevrildi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş artış için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.