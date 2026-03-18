Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü geçen yıl 10 binin üzerinde uçuş izni verdi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk hava sahası ve havalimanlarının kullanımıyla ilgili geçen yıl 10 bin 352 sivil uçuş izni tanımladı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türk hava sahası ve havalimanları, bölgenin ve dünyanın en yoğun alanları arasında yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, hava sahası trafiğinin düzenlenmesi ve uçuşlara yönelik izin süreçlerini SHGM yönetiyor.

Genel Müdürlüğün verilerine göre, ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda Türk hava sahası ve havalimanlarının kullanımıyla ilgili taleplere yönelik 2025'te 10 bin 352 sivil uçuş izni verildi.

Bu izinlerin 2 bin 938'ini tarifeli, 2 bin 830'unu özel uçuş, 1901'ini de hava trafik kontrol merkezi uçuşları oluşturdu. Charter uçuşlar için 1672, transit uçuşlar için 958 ve tarifeli transit uçuşlar için 53 izin tanımlandı.

28 ilave frekans ve 19 yeni hat izni verildi

Diplomatik kanalla havalimanları ve hava sahası kullanılarak yapılan uçuşlar için 447 uçuş izni numarası verildi, değişiklik ve ilave talepleri de onaylandı.

Hava yolları firmalarına ait geçen yıl 1588 sigorta başvurusu yapılırken, bunların 1242'si onaylandı, 346'sı reddedildi. Hava yollarına ait tescil başvurusu sayısı 27 bin 226 olurken, bunların 19 bin 39'unun onaylanmasına, 8 bin 187'sinin ise reddedilmesine karar verildi.

Hava yollarına ait 1224'ü onaylı, 297'si reddedilmiş toplam 1521 firma başvurusu da 2025 için kayıtlara geçti.

Yerli hava yolu işletmelerine 2025 kış dönemi için 28 ilave frekans ve 19 yeni hat izni de verildi.

Yer hizmetleri kuruluşlarına 2025 yıl sonu itibarıyla verilen çalışma ruhsatı sayısı 26, ön izin sayısı 72 oldu.

Kış döneminde yabancı hava yolu işletmeleri için 32 "kargo transit", 263 "kargo iniş", 409 "yolcu transit" ve 1087 "yolcu iniş" izni tanımlandı. Yaz dönemi için ise yine söz konusu işletmelere 29 "kargo transit", 336 "kargo iniş", 721 "yolcu transit", 1838 "yolcu iniş" izni verildi.