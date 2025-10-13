2025 Nobel Ekonomi Ödülü Sahipleri Açıklandı

2025 Nobel Ekonomi Ödülü, Hollandalı Joel Mokyr, Fransız Philippe Aghion ve Kanadalı Peter Howitt'e verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Açıklamaya göre, Hollandalı Joel Mokyr, 'teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması nedeniyle' bu ödüle layık görülürken, Fransız Philippe Aghion ve Kanadalı Peter Howitt 'yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine' ilişkin çalışmaları dolayısıyla ödülün sahibi oldu.