Tüik: 2024'te Sosyal Koruma Harcamaları En Çok Emekli ve Yaşlılara Yapıldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2024 yılında sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 84,1 artarak 4 trilyon 964,5 milyar TL'ye yükseldi. Harcamaların yüzde 98,2'sini sosyal koruma yardımları oluştururken, en büyük pay 2 trilyon 276,6 milyar TL ile emekli ve yaşlılara yapılan harcamalara gitti. Sosyal koruma kapsamında maaş alanların sayısı 2024'te yüzde 3,5 artışla 17 milyon 477 bine yükseldi.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin Sosyal Koruma İstatistiklerini açıkladı. Buna göre sosyal koruma harcaması, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 84,1 artarak 4 trilyon 964 milyar 532 milyon TL oldu.

Sosyal koruma harcamalarının yüzde 98,2'sini, 4 trilyon 875 milyar 751 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımları içinde en büyük harcama kalemi 2 trilyon 276 milyar 594 milyon TL ile emekli ve yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 1 trilyon 528 milyar 756 milyon TL ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları izledi.

GSYH'nin yüzde 11,1'ini sosyal koruma harcamaları oluşturdu

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2024 yılında yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 10,9 oldu. Risk ve ihtiyaç grupları bazında değerlendirildiğinde, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 5,1 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Hastalık ve sağlık bakımı harcamalarının payı yüzde 3,4, dul ve yetim harcamalarının payı ise yüzde 1,1 olarak kaydedildi.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 11,3'ü şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 51,2 ile aile ve çocuk yardımları aldı. Engelli ve malul yardımları yüzde 19,3, hastalık ve sağlık bakımı yardımları ise yüzde 12,3 paya sahip oldu.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 62,5'i nakdi olarak sağlandı. Nakdi yardımlar içinde en büyük pay yüzde 74,2 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımların oldu. Dul ve yetim yardımları yüzde 16,1, aile ve çocuk yardımları ise yüzde 4,1 pay aldı.

Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 17 milyon 477 bin kişi oldu

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,8'ini devlet katkıları, yüzde 29,4'ünü işveren sosyal katkıları ve yüzde 21,6'sını koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı 2023 yılında 16 milyon 893 bin iken, yüzde 3,5 artarak 2024 yılında 17 milyon 477 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2023 yılında 17 milyon 719 bin iken, 2024 yılında 18 milyon 344 bine yükseldi.