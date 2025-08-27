2024'te Faal Girişimlerin %44,4'ü Hizmet Sektöründe Yer Alıyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında faal olan girişimlerin yüzde 44,4'ünün hizmet sektöründe, yüzde 35,1'inin ticaret sektöründe yer aldığını açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerini yayımladı. Buna göre; 2024 yılında faal olan girişimlerin yüzde 44,4'ü hizmet sektöründe, yüzde 35,1'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 39,2'ini oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 27,2 oldu. Ticaret sektörü ciroda yüzde 45,8'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16,9 iken, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 30,2 oldu.

EN YÜKSEK DEĞERİ İMALAT ALDI

Üretim değeri 2024 yılında imalatta 21 trilyon 927 milyar TL, ticarette 6 trilyon 764 milyar TL, inşaatta 5 trilyon 905 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 4 trilyon 995 milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 3 trilyon 263 milyar TL olarak gerçekleşti. Ciro payının 2024 yılında yüzde 35,1'ini 250+ büyüklük grubu, yüzde 24,7'sini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19,9'unu 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 20,3'ünü 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda yüzde 36'sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 27,8'ini 250+ büyüklük grubu, yüzde 19,3'ünü 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,9'unu ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. Geçici sonuçlara göre; 2024 yılında ciro 91 trilyon 653 milyar TL, üretim değeri 53 trilyon 157 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 15 trilyon 749 milyar TL olarak gerçekleşirken; mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 79 trilyon 836 milyar TL olarak gerçekleşti. İstihdamda 19 milyon 789 bin 7 kişi olarak gerçekleşti. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 48,5'ini, cironun ise yüzde 35,9'unu oluşturdu.