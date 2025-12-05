Haberler

Eğitim harcamaları 2024 yılında 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu

TÜİK, 2024 eğitim harcamalarının 2023 yılına göre yüzde 94,6 artarak 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Öğrenci başına harcama 100 bin 307 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Eğitim Harcamaları İstatistikleri'ni açıklayacak. Buna göre,eğitim harcamaları 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 94,6 artarak 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2024 yılında; yüzde 99,0 ile ilkokul ve ortaokul oldu.

Eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 4,9 oldu

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,2 iken, 2024 yılında yüzde 4,9 oldu. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2023 yılında yüzde 3,5 iken, 2024 yılında yüzde 4,0 oldu.

Devlet ve özel eğitim kurumlarınca en fazla harcama yükseköğretime yapıldı

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 33,4'ünü yükseköğretim, yüzde 21,3'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 42,2'si yükseköğretime, yüzde 32,0'ı ortaöğretime yapıldı.

Öğrenci başına eğitim harcaması 100 bin 307 TL oldu

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2023 yılında 49 bin 45 TL iken, 2024 yılında 100 bin 307 TL oldu. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2024 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 165 bin 467 TL ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2024 yılında bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 48,1 artarak 3 bin 53 dolar oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
