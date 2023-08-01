2023 Yılında Ar-Ge Faaliyetleri İçin 76 Milyar TL Tahsis Edildi

TÜİK, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinden araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için 76 milyar 101 milyon TL tahsis edildiğini açıkladı. 2022 yılında Ar-Ge harcamalarının oranı yüzde 1,66 oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinden araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için 76 milyar 101 milyon TL tahsis edildiğini açıkladı.

TÜİK, merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcama verilerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 53 milyar 844 milyon TL oldu. 2022'de merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının, merkezi yönetim bütçesi içerisindeki oranı yüzde 1,66 oldu. Merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının, 15 trilyon 6 milyar 574 milyon TL olan gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki oranı ise yüzde 0,36 oldu.