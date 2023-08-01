2023 Yılında Ar-Ge Faaliyetleri İçin 76 Milyar TL Tahsis Edildi
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TÜİK, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinden araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için 76 milyar 101 milyon TL tahsis edildiğini açıkladı. 2022 yılında Ar-Ge harcamalarının oranı yüzde 1,66 oldu.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinden araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için 76 milyar 101 milyon TL tahsis edildiğini açıkladı.
TÜİK, merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcama verilerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 53 milyar 844 milyon TL oldu. 2022'de merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının, merkezi yönetim bütçesi içerisindeki oranı yüzde 1,66 oldu. Merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının, 15 trilyon 6 milyar 574 milyon TL olan gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki oranı ise yüzde 0,36 oldu.DOLAYLI AR-GE DESTEKLERİ 25,7 MİLYAR TLBütçe başlangıç ödenekleri esas alınıp hesaplanan tahmini sonuçlara göre ise 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 76 milyar 101 milyon TL tahsis edildi. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı, 2022 yılında 25 milyar 722 milyon TL oldu.Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyoekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2022'de en fazla Ar-Ge fonlaması yüzde 63,3 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bu sosyoekonomik hedefi; sırasıyla yüzde 10,9 ile savunma, yüzde 6,1 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 4,9 ile genel bilgi gelişimi Ar-Ge (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 3,7 ile eğitim takip etti.Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınıp yapılan hesaplamalara göre, 2023 yılında, Ar-Ge için en fazla ödenek yüzde 65,5 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrıldı. Savunma yüzde 13 ile sosyoekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri yüzde 4,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 4,3 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 3,5 ile tarım izledi.