2023 Deniz İpek Yolu Şehirlerinin Gücü Konferansı düzenlendi

HANGZHOU, 26 Kasım (Xinhua) -- 2023 Deniz İpek Yolu Şehirlerinin Gücü konulu Belediye Başkanları Etkileşim Konferansı, Deniz İpek Yolu üzerindeki şehirler arasında karşılıklı öğrenme ve kazan-kazan işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla Cumartesi günü Çin'in Zhejiang eyaletindeki kıyı kenti Wenzhou'da düzenlendi.

Uluslararası kuruluş temsilcileri, yerli ve yabancı hükümet yetkilileri, uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 400 katılımcı, toplantıda işbirliği ve kalkınma fırsatlarını ele aldı.

Xinhua Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Lyu Yansong konferansta yaptığı konuşmada, küreselleşme bağlamında Deniz İpek Yolu üzerindeki şehirlerin etkisinin artırılmasının Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Konferans, Xinhua Haber Ajansı ve Zhejiang eyalet yönetimi ortaklığında düzenlendi.