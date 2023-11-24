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2023 Aero Asia Fuarı Zhuhai'de Başladı

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Zhuhai Hava Gösterisi Limited Şirketi ve Alman AERO Friedrichshafen tarafından ortaklaşa düzenlenen 2023 Aero Asia fuarı, Zhuhai Uluslararası Hava Gösteri Merkezi'nde başladı.

ZHUHAİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Zhuhai Hava Gösterisi Limited Şirketi ve Alman AERO Friedrichshafen tarafından ortaklaşa düzenlenen 2023 Aero Asia fuarı, Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde bulunan Zhuhai Uluslararası Hava Gösteri Merkezi'nde başladı.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

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