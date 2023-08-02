2023-2024 Şeker Kotaları Açıklandı

2023-2024 pazarlama yılına ilişkin şeker kotaları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlendi. Toplam şeker üretim kotası 2 milyon 910 bin ton olarak açıklandı. 72 bin 750 ton olarak belirlenen nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının 31 bin 893 tonu Cargill'e verildi.

DİLAN KUTLU

2023-2024 pazarlama yılına ilişkin şeker kotaları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlendi. Toplam şeker üretim kotası 2 milyon 910 bin ton olarak açıklandı. 72 bin 750 ton olarak belirlenen nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının 31 bin 893 tonu Cargill'e verildi.

2023-2024 pazarlama yılına ilişkin şeker kotaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Üretilen toplam şeker miktarı olan A şeker kotası, 2 milyon 910 bin ton olarak açıklandı. Geçen yıl 2 milyon 750 bin ton olarak açıklanmıştı. Üretilen ancak piyasaya sunulmayan ve güvenlik amacıyla depolanan B şeker kotası ise 141 bin 863 ton oldu.

NBŞ kotası ise A şeker kotasının yüzde 2,5'i oranında, yani 72 bin 750 ton olarak belirlendi. NBŞ şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50'si glukoz olarak kullanılacak.

Üretilecek toplam şeker kotasından 1 milyon 44 bin 950 tonu Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ne, 474 bin 870 tonu Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'ne, 457 bin 280 tonu Konya Şeker Anonim Şirketi'ne, geri kalan da diğer şeker fabrikalarına pay edildi.

Son dönemde satışı yapılan, satış süreci tamamlanan veya devam eden fabrikalara kotaları, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından aktarılacak.

NBŞ KOTASINDA İLK SIRA YİNE CARGİLL'İN

68 bin 750 tonluk NBŞ kotası ise beş firmaya dağıtıldı. Kotadan en yüksek payı, 31 bin 893 ton ile nişasta bazlı şekeri Türkiye'ye sokan Cargill aldı.

NBŞ kotasının ikinci sırasında ise ADM Besin Tarım Anonim Şirketi yer aldı. Ülker Grubu ile ortak olan PNS Pendik Nişasta'ya da 10 bin 330 ton kota verildi. Geri kalan 7 bin 894 tonluk kota ise diğer şirketlere ayrıldı.

Yani 72 bin 750 tonluk nişasta bazlı şeker kotasının yarısına yakını Cargill'e gitmiş oldu. 2021-2022, 2022-2023 sezonunda da en büyük payı yine Cargill almıştı.

Şeker pancarı taban fiyatı hala açıklanmadı. Sadece Kayseri Şeker, şeker pancarında avans fiyatının bu yıl bin 800 TL olacağını açıkladı. Resmi bir açıklama olmasa da şeker pancarı 2023 sezonu rekoltesinin bu yıl 23 milyon tonun üzerinde olduğu belirtiliyor.

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