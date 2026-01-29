2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
2008 krizini önceden tahmin eden ABD'li ekonomist Peter Schiff, küresel ekonominin yeni ve çok daha ağır bir krize sürüklendiğini savundu. Altın ve gümüşteki rekor yükselişlere dikkat çeken Schiff, merkez bankalarının dolardan uzaklaştığını belirterek, yaklaşan sürecin 2008'i "okul pikniği" gibi göstereceğini ve ABD dolarının yerini altının alacağını iddia etti.
- ABD'li ekonomist Peter Schiff, ABD dolarının çökeceğini ve yerini altının alacağını öngördü.
- Schiff, 2008 mali krizinden daha derin bir ekonomik krizin yaklaştığını savundu.
- Merkez bankalarının altın alımlarını artırmasını, dolar ve ABD hazine tahvillerinden uzaklaşmanın göstergesi olarak değerlendirdi.
2008 küresel finans krizini önceden tahmin etmesiyle tanınan ABD'li ekonomist Peter Schiff, dünya ekonomisine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Schiff, ABD merkezli yeni ve çok daha derin bir ekonomik sarsıntının yaklaştığını savunarak, mevcut tabloyu sert sözlerle eleştirdi.
ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞ YAKLAŞAN BİR KIRILMANIN HABERCİSİ
Altın ve gümüş fiyatlarının peş peşe rekor seviyelere ulaşması, Schiff'in uyarılarını yeniden gündeme taşıdı. Bloomberg'in aktardığına göre Schiff, yaşanan bu yükselişlerin tesadüf olmadığını ve küresel piyasalarda yaklaşan bir kırılmanın habercisi olduğunu ileri sürdü. Ekonomist, olası krizin merkezinde ABD ekonomisinin yer alacağını iddia etti.
"2008 MALİ KRİZİNİ OKUL PİKNİĞİ GİBİ GÖSTERECEK BİR EKONOMİK KRİZE DOĞRU GİDİYORUZ"
Fox Business yayınında konuşan Schiff, ABD dolarının ve kamu borcunun ciddi bir baskı altında olduğunu söyledi. Merkez bankalarının son dönemde altın alımlarını artırmasına dikkat çeken Schiff, bu eğilimin dolar ve ABD hazine tahvillerinden uzaklaşmanın açık bir göstergesi olduğunu belirtti.
Ünlü ekonomist açıklamasında, "ABD doları ve kamu borcu kriziyle karşı karşıyayız. Merkez bankaları para birimlerini desteklemek için altın alıyor. Dolarlardan ve hazine tahvillerinden kurtuluyorlar. 2008 mali krizini okul pikniği gibi gösterecek bir ekonomik krize doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
"DOLAR ÇÖKECEK, YERİNİ ALTIN ALACAK"
Schiff, ABD ekonomisinin yapısal sorunlarına da değinerek küresel dengelerin değiştiğini savundu. ABD'nin üretimden uzaklaştığını ve tüketim odaklı bir modele sıkıştığını dile getiren ekonomist, dünya ekonomisinin artık bu sisteme eskisi kadar destek vermediğini öne sürdü.
Schiff, değerlendirmelerini, "Dünyaya bağımlıyız. Üretmediğimiz malları bize onlar sağlıyor. Biriktiremediğimiz parayı bize onlar borç veriyor. Trump olayı tersine çevirdi. Dünya ekonomisi bizim sayemizde değil, bizim ekonomimiz dünya sayesinde işliyor. ABD dolarının rezerv para birimi statüsüne dayanan, işlevsiz bir tüketici odaklı ekonomimiz var ve dünya şimdi ABD'nin altından halıyı çekiyor. Dolar çökecek. Doların yerini altın alacak." sözleriyle sürdürdü.