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20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı! İşte son tarih

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20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarının tercih ekranında yer alacak. Tercihler bir hafta içerisinde yapılabilecek ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını duyurdu.

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların, öğretmen adaylarının tercih ekranında yer alacağını belirten Tekin, tercih başvuru sürecinin 20 Kasım saat 16.00'da sona ereceğini kaydetti.

Bakan Tekin açıklamasında, "20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor! Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ardından gözler atama tercihlerinin yapılacağı tarihlere çevrilmişti. MEB tarafından yayımlanan 20 bin öğretmen alımı atama takvimi sonrasında, tercihler bugün itibarıyla başladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 öğretmenlik atama takvimi sonrasında, 20 bin öğretmen alımı için tercihler başladı.

Buna göre; Adayların atama tercihleri 14-20 Kasım tarihlerinde alınacak.

    BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

    Tercih süreci için heyecanlı bekleyiş devam ederkenMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Tekin, tercih başvuru sürecinin 20 Kasım'da sona ereceğini hatırlattı.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

    ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

    Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

    MEB'DEN ATAMA TERCİHLERİ DUYURUSU

    MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 25 Ekim'de açıklamış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.

    Ardından 28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

    Bugün itibarıyla kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alacak. 20 bin öğretmen için tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

    EN FAZLA 40 KURUM TERCİH EDİLEBİLECEK

    Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

    20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı! İşte son tarih
    Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi
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    Yorumlar (5)

    Haber YorumlarıEmre null:

    Sayın cumhurbaşkanım marketler surekli zam yapiyorlar 30 lu yumurtayı suan 125 ten 139 lira ya çıkardılar cocuklarimiz yumurta yiyemez oldu marketler surekli zamlarla size ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar sizden bir an önce bu gözü doymaz 3 harfli marketlere de kayyum atamanizi rica ediyoruz

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    Haber YorumlarıJokerAllame:

    kimi isterlerse onlar atanacak :)

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