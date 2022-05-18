2 bin rakımlı yaylada patatesler toprakla buluştu - Haberler

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2 bin rakımlı yaylada patatesler toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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2 bin rakımlı yaylada patatesler toprakla buluştu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çiftçiler patates ekimine başladı.

KABADÜZ, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çiftçiler patates ekimine başladı.

İlçenin en gözde yaylalarından birisi olan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda çiftçiler kışın tüketecekleri patateslerin dikimine başladı. İmece usulü çalışılan tarlalara patatesler özenle ekimi yapılıyor.

Yaylada baharın gelişiyle birlikte patates ekimine başladıklarını belirten Elmas Karahasan, "Komşularımızla birlikte tarlalarımıza patates ekimi yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz ayın sonuna kadar bütün tarlalara patatesler ekilmiş olacak. Tarlamızda yetişecek patateslerden hem kışlık yiyeceğimizi elde ediyor hem de satarak kendimize kazanç sağlıyoruz" dedi.

Karahasan, herkes için bereketli bir yıl olmasını dilediğini sözlerine ekledi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Ordu, Ekonomi, Haberler

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