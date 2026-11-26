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NEW Şifre yönetim hizmeti sağlayıcısı 1Password, arka uç sistemlerini hedef alan siber saldırıda bazı müşterilerine ait sınırlı miktarda hesap bilgisinin ele geçirildiğini ancak kullanıcı parolalarının güvende olduğunu bildirdi.

1Password tarafından yayımlanan blog yazısında, 19 Kasım'da bir çalışanın kurumsal GitHub hesabına yetkisiz erişim sağlandığına dair bulgular üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Saldırganın ele geçirdiği hesabı kullanarak kaynak kodlarına eriştiği ve arka uç hizmetlerine kötü amaçlı kod yüklediği belirtilen yazıda, bu kod aracılığıyla müşterilere ait yönetim verilerinin indirildiği aktarıldı.

Yazıda, saldırganın indirdiği hesap kayıtlarının müşteri isimleri ve e-posta adreslerinin yanı sıra hesapla ilgili gizli olmayan dahili üst verileri içerdiğine işaret edilerek, siber saldırganın kullanıcıların şifre kasalarına, bu kasalarda saklanan bilgilere ve kasaları koruyan anahtarlara erişmediği vurgulandı.

Etkilenen GitHub hesabının devre dışı bırakıldığı ve saldırganın erişiminin engellendiği kaydedilen açıklamada, ifşa olmuş olabilecek tüm dahili kimlik bilgilerinin yenilendiği veya iptal edildiği belirtildi.

Yazıda, kurtarma e-postalarında kullanılan kodların altı rakamdan on karaktere uzatılması gibi önlemlerin de alındığı vurgulandı.

Müşterilerin çeşitli şekillerdeki kimlik avı girişimlerine karşı dikkatli olması uyarısında bulunulan yazıda, "1Password, sistemlerimizin ihlal edilmesi durumunda bile kasa içeriklerinizin açığa çıkmayacağı şekilde tasarlanmıştır. Kasanızdaki gizli bilgiler yalnızca sizin sahip olduğunuz anahtarlarla şifrelenir, bu nedenle ne biz ne de sunucularımıza giren bir saldırgan bunlara erişebilir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA