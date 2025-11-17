Haberler

15 bin öğretmen için atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak

15 bin öğretmen için atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Öğretmen adayları için beklenen gün geldi. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başladı. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda e-devlet şifreleriyle 21 Kasım'a kadar yapabilecek. 15 bin öğretmenin ataması, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirilecek.

Öğretmen adayları için kritik süreçte sona gelindi. 15 bin öğretmen daha eğitim camiasına katılacak. Tercih başvuruları bugün başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan'da ilan edildi.

Ardından 23 Haziran-20 Ağustos tarihlerinde sözlü sınavlar tamamlandı. Sonuçlar, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si esas alınarak hesaplandı ve 29 Ağustos tarihinde açıklandı. Şimdi sıra, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihlerine geldi.

Tercihler, 17-21 Kasım tarihlerinde yalnızca elektronik ortamda, e-Devlet şifresiyle alınacak.

ATAMALAR 24 KASIM'DA YAPILACAK

Adayların herhangi bir il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğüne gitmesi gerekmiyor. Atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacak. Atanan öğretmenler, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla göreve başlayacak.

Bu atamalarla birlikte öğretmen istihdamında köklü değişikliğe gidilecek. KPSS ve sözlü mülakat şartı sona erecek. Öğretmen olmak isteyen adaylar, bundan böyle Milli Eğitim Akademisi'nde 14 ay eğitim alacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco'dan Talisca kararı

Bunu kendi de beklemiyordu! Talisca hakkında yeni karar
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti

Polis okulunda kahreden olay
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Tedesco'dan Talisca kararı

Bunu kendi de beklemiyordu! Talisca hakkında yeni karar
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.