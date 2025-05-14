14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Edremit'te Coşkuyla Kutlandı

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Edremit'te Coşkuyla Kutlandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Çıkrıkçı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte çiftçilerin talepleri dinlenerek, tarımsal üretimin önemi vurgulandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Çıkrıkçı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte üretimin önemi vurgulanırken, çiftçilerin talepleri dinlendi.

Çıkrıkçı Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, İlçe Tarım Müdürü Sabiye Akçay ve Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı katıldı. Toprağa hayat veren, sofralara bereket getiren çiftçilerin anlamlı günü, coşkuyla kutlandı.

Program kapsamında çiftçilerin üretim sürecinde yaşadığı sorunlar ve çözüm talepleri dinlenirken, tarımsal üretimin stratejik önemi bir kez daha gündeme geldi. Protokol üyeleri, üretime emek veren tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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