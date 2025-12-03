Haberler

138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaşa, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaşa, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı
Telefonda 138 gram altına 796 bin TL'ye anlaşan vatandaş, dükkana geldiğinde fiyatın 2 bin lira artarak 798 bin 330 TL olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Kuyumcu, "Konuşurken bile fiyat değişiyor" diyerek durumu açıkladı.

Bir vatandaş ile kuyumcu arasında geçen altın alışverişi, fiyatlardaki hızlı hareketi bir kez daha gözler önüne serdi. Telefondan 138 gram altın için 796 bin TL'ye anlaşan vatandaş, dükkana geldiğinde fiyatın 798 bin 330 TL'ye yükseldiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

"KONUŞURKEN BİLE FİYAT HAREKETLİ"

Vatandaşın tepkisi üzerine kuyumcu, altın fiyatlarındaki anlık değişime dikkat çekerek, "Konuşurken bile fiyat hareketli" açıklamasını yaptı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve altındaki dalgalanmaya dair yeni bir tartışma başlattı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
