11'inci WCI Forum İstanbul'da Başlıyor

11'inci WCI Forum, 54 Afrika ülkesinden bin 500 alıcıyı İstanbul'da ağırlayacak

İSTANBUL - 11'inci WCI Forum'un lansman toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu yıl 11'inci kez düzenlenecek olan forum, 16-17 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılacak ve 54 Afrika ülkesinden bin 500'ün üzerinde alıcıyı ağırlayacak.

Türkiye'deki ihracatçıların Afrika pazarındaki fırsatlarını masaya yatıran 11'inci WCI Forum, 'Afrika'ya Yatırım, Geleceğe Yatırım' temasıyla 16-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. 54 Afrika ülkesinden bin 500 alıcı ve 500 Türk KOBİ temsilcisinin katılacağı etkinlik, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ihracat olanaklarını ve stratejilerini geliştirmeyi hedefliyor.

İhracat hacmini artırmaya yönelik stratejilerin paylaşıldığı ve forumun lansmanının gerçekleştirildiği toplantının açılış konuşmasını WCI Forum Başkanı Utku Bengisu yaptı. Açılış konuşmasının ardından Bengisu, Afrika pazarıyla ilgili sunumlar yaparak katılımcılara bu pazardaki fırsatları ve etkin olabilmek için izlenmesi gereken stratejileri aktardı.

"Hedefimiz Afrika ülkeleriyle aramızdaki olan 35,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkartmak"

Afrika kıtasına dair açıklamalarda bulunan WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, "54 farklı ülkenin oluşturduğu 1,4 milyarlık kıtadan bahsediyoruz. Bu 1,4 milyarlık nüfusunda 3,25 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü var. Afrika kıtasının her yıl dünyadan ithal ettiği 1 trilyon dolarlık bir ekonomi var. Türkiye ne yazık ki bu pastadan çok az faydalanıyor. Türkiye ile Afrika arasında ticaret hacmi 35,5 milyon dolarlık seviyesinde. Bunun yaklaşık 24 milyar doları bizim ihracat kalemimizi oluşturuyor. Afrika'da, Türkiye ürünlerine ciddi bir talep var. Dolayısıyla Afrika kıtasına iş geliştirme fırsatları sunmayı hedefliyoruz. Fuardaki amacımız Türk firmalarına yeni bağlantılar kurmak. Bunun için Afrika kıtasından bin 500 tane alıcı seçtik onları davet ediyoruz. İki gün sürecek forumda Türkiye'den 500, Afrika'dan ise bin 500 tane alıcıyı ikili iş görüşmelerinde bir araya getireceğiz. Açılışımızı Ticaret Bakanı Ömer Bolat yapacak. Bu bizim çok önemli. Hedefimiz, Afrika ülkeleriyle aramızda olan 35,5 milyar dolar olan hacmi 75 milyar dolara çıkartmak. Afrikalı alıcılara özellikle Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını anlatacağız. Forumumuz, 16-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek" diyerek sözlerini tamamladı.