Haberler

11. Dünya Helal Zirvesi'nde Türkiye'nin E-Ticaret Rolü Konuşuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'da, Türkiye'nin e-ticaretteki bölgesel liderliği, global pazar ve inovasyon konuları masaya yatırıldı. Etkinlikte helal ticaretinin büyümesi için yeni stratejiler geliştirildi.

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen Global Seller Summit'te Türkiye'nin bölgesel e-ticaret liderliği ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonundaki Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde sürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 kapsamında ve Global Seller Academy işbirliği ile gerçekleştirilen Global Seller Summit, helal pazarının büyüyen hacmine yön vermek, yeni ticaret köprüleri kurmak ve global tedarik zincirinde Türkiye'nin stratejik rolünü güçlendirmek amacıyla önemli potansiyellerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.

E-ticaret ekosistemindeki yenilikler, kazanımlar ve geleceğe dönük beklentilerin konuşulduğu Global Seller Summit ile küresel ölçekte yaşanan gelişmeler de masaya yatırıldı.

Kullanıcı deneyiminin, sektörün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanırken, ülkedeki pazar yerlerinin projeksiyonu için de kritik veriler paylaşıldı. E-ticaret sürecinde maliyetlerin ve bu anlamda öngörülerin iyi hesaplanması gerektiği vurgulanırken, özellikle hesap sürecinde manuel süreçlerin tercih edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Otomatik mutabakat, gerçek zamanlı nakit akışı ve karlılık optimizasyonunun şirketlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığının altı çizildiği etkinlikte, Türkiye'de salgın ve sonrasındaki süreçle birlikte e-ticarette hızlı büyümenin yaşandığı, dolar bazında büyümelerin incelendiği ve buna bağlı olarak Türkiye'nin bu büyümede üst sıralarda yer aldığı konuşuldu.

Söz konusu etkinlikte küresel e -ticaret pazarının önemi tartışılırken, Türkiye'nin e-ticaretteki dolar bazlı büyümesi de konuşulan konular arasında yer aldı.

Uzmanlar tarafından paneller ve sunumlar gerçekleştirildi

Etkinliğe, dünyanın dört bir yanından gelen alıcı delegasyonları, distribütörler, e-ticaret markaları ve marka temsilcileri katılırken, e-ticaret başta olmak üzere gıda, lojistik, teknoloji, telekomünikasyon, medya, tekstil, otomotiv ve perakende gibi birçok sektörden katılımcılara, yüz yüze B2B görüşmeler için özel olarak hazırlanan alanda yeni işbirliği fırsatları sunuldu.

Global Seller Summit programında ayrıca küresel tüketici trendleri, helal pazarındaki büyüme potansiyeli, ihracatta dijitalleşme ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik gibi başlıklarda uzmanlar tarafından paneller ve sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Son 3 günde 150 bin kişi kente giriş yaptı! Oteller doldu taştı

Son 3 günde 150 bin kişi kente giriş yaptı! Oteller doldu taştı
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.