11. Dünya Helal Zirvesi'nde Türkiye'nin E-Ticaret Rolü Konuşuldu

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen Global Seller Summit'te Türkiye'nin bölgesel e-ticaret liderliği ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonundaki Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde sürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 kapsamında ve Global Seller Academy işbirliği ile gerçekleştirilen Global Seller Summit, helal pazarının büyüyen hacmine yön vermek, yeni ticaret köprüleri kurmak ve global tedarik zincirinde Türkiye'nin stratejik rolünü güçlendirmek amacıyla önemli potansiyellerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.

E-ticaret ekosistemindeki yenilikler, kazanımlar ve geleceğe dönük beklentilerin konuşulduğu Global Seller Summit ile küresel ölçekte yaşanan gelişmeler de masaya yatırıldı.

Kullanıcı deneyiminin, sektörün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanırken, ülkedeki pazar yerlerinin projeksiyonu için de kritik veriler paylaşıldı. E-ticaret sürecinde maliyetlerin ve bu anlamda öngörülerin iyi hesaplanması gerektiği vurgulanırken, özellikle hesap sürecinde manuel süreçlerin tercih edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Otomatik mutabakat, gerçek zamanlı nakit akışı ve karlılık optimizasyonunun şirketlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığının altı çizildiği etkinlikte, Türkiye'de salgın ve sonrasındaki süreçle birlikte e-ticarette hızlı büyümenin yaşandığı, dolar bazında büyümelerin incelendiği ve buna bağlı olarak Türkiye'nin bu büyümede üst sıralarda yer aldığı konuşuldu.

Söz konusu etkinlikte küresel e -ticaret pazarının önemi tartışılırken, Türkiye'nin e-ticaretteki dolar bazlı büyümesi de konuşulan konular arasında yer aldı.

Uzmanlar tarafından paneller ve sunumlar gerçekleştirildi

Etkinliğe, dünyanın dört bir yanından gelen alıcı delegasyonları, distribütörler, e-ticaret markaları ve marka temsilcileri katılırken, e-ticaret başta olmak üzere gıda, lojistik, teknoloji, telekomünikasyon, medya, tekstil, otomotiv ve perakende gibi birçok sektörden katılımcılara, yüz yüze B2B görüşmeler için özel olarak hazırlanan alanda yeni işbirliği fırsatları sunuldu.

Global Seller Summit programında ayrıca küresel tüketici trendleri, helal pazarındaki büyüme potansiyeli, ihracatta dijitalleşme ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik gibi başlıklarda uzmanlar tarafından paneller ve sunumlar gerçekleştirildi.