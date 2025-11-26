11. Dünya Helal Zirvesi'nde "helal endüstrisinde standardizasyon" konuşuldu

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında "helal endüstrisinde standardizasyon, sertifikasyon ve akreditasyon" konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve kapsamında "Helal Kalite Altyapısı / Helal Endüstrisinde Standardizasyon, Sertifikasyon ve Akreditasyon" başlıklı oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, Türkiye'deki helal akreditasyonuna ilişkin bilgiler vererek, helal belgelendirmelerin giderek önem kazandığını söyledi.

Soylu, "Uyumlu güvenilir bir helal belgelendirme ve akreditasyon mekanizması hala oluşturamadık. Bu da tüketicinin zihninde bir hasar oluşturdu. Bir ürün aldığımızda etikete bakmamız gerekiyor ancak her zaman ürünün üzerindeki etikete güvenemiyoruz. İnsanlar bu konuda ikilemde kalıyor." dedi.

Helal belgelendirme sürecinin ticareti kolaylaştırması gerektiğini belirten Soylu, dünya genelinde helal alanında en çok SMIIC standartlarının tercih edildiğini dile getirdi.

Zafer Soylu, Türkiye'nin de SMIIC standartlarına uyum sağladığını kaydederek, "Ortak bir standart oluşturamazsak güvenilir bir akreditasyon elde edemeyiz. Burada önemli olan sadece gıda değil, turizm gibi birçok farklı alan var. Türkiye'de gıda üretimi yapan şirketlerin 8 ayrı sertifika alması gerekiyor. Türkiye'de bir şirket helal sertifikası almak istiyorsa Helal Akreditasyon Kurumundan bu belgeyi alabilir." diye konuştu.

Türkiye'deki helal standartlara uyumla ilgili yasal düzenlemelere değinen Soylu, "Helal standartlara akreditasyon yapmayanlar gönüllü olarak bu standartlara uyum sağlıyor. Biz kurum olarak tamamen SMIIC standartlarını kullanıyoruz. Bizler bir belgelendirme kuruluşu olmasak da helal akreditasyonu sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, HAK'ın 4 akreditasyon programı ve 7 akreditasyon alanı olduğunu belirterek, yaklaşık 80 sertifikasyon kurumuna akreditasyon verdiklerini ve halihazırda vermiş oldukları akreditasyonların yarısından fazlasını Türkiye'de bulunan firmaların oluşturduğunu anlattı.

Şimdiye kadar 70'ten fazla akreditasyonu helal standartlarına uymadığı için onaylamadıklarını kaydeden Soylu, "Helal belgelendirme alanında Suudi Arabistan ile imzaladığımız zaptın yanında bu işbirliklerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel helal işareti geliştirilmeli"

Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA) Üst Düzey Yöneticisi ve Suudi Helal Merkezi (SHC) Başkanı Hisham bin Saad Aljadhey ise çok sayıda standardın olmasının helal belgelendirme konusunda karışıklığı beraberinde getirdiğine işaret ederek, dünyanın ortak standartlara hazırlanması gerektiğini söyledi.

Küresel helal işaretinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aljadhey, "Bütün akreditasyon kurum ve kuruluşları olarak ortak helal sertifikası oluşturarak bir değer zinciri inşa edebiliriz. Bunun için çabalıyoruz. Dünya genelinde tek bir helal yapısı olsun istiyoruz. Tüketicilerin güveni açısından küresel anlamda bir tane helal işareti olmalı." dedi.