1. Ulusal Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kongresi İstanbul’da Gerçekleşti

İstanbul Atlas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 1. Ulusal Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kongresi, "Sağlık, Bilişim ve İnovasyon" temasıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, mesleki eğitimi bilimsel araştırma ile buluşturmayı amaçlayan kongre, Türkiye genelinden meslek yüksekokulu öğrencilerini bir araya getirdi. Kongre, İstanbul Atlas Üniversitesi Vadi Kampüsü'ndeki Dr. Ralph A. DeFronzo Oditoryumu'nda açılış töreniyle başladı.

Kongrenin açılışına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Aktura da katıldı.

Açıklamada açılışta yaptığı konuşmaya yer verilen İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, kongre, panel ve sempozyumların bilim dünyasının en önemli etkinlikleri olduğunu belirtti.

Kocabıçak, kongre temasının güncelliğine dikkati çekerek, bilişim ve yapay zekanın etik boyutuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka var işin içinde. Belki de merak ettiğimiz şey şu, acaba yönetip yönetemeyeceğimizi bilmediğimiz bir teknoloji üretiyoruz belki de şu anda. İşin tabi bu tarafı da var. Teknolojinin hep iyilik ve güzelliklerinden bahsediyoruz ama böyle bir dönüşüme insanlık ne derece hazır? Kendi etik değerleri ne kadar hazır?" ifadelerini kullanan Kocabıçak, üniversite olarak bilişim ve yenilikçi uygulamalara odaklandıklarını bildirdi.

Kongrede "Türkiye Yüzyılı Sağlık Modeli ve Sağlık İstihdamı" başlıklı sunum gerçekleştiren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Aktura, 2025'te hayata geçirilecek "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" hakkında bilgi verdi.

Aktura, modelin sağlıkta önleyici yaklaşımı temel aldığını vurgulayarak, "Koruyan Sağlık Modeli, hasta olmamayı önceleyen bir sistem. Bununla birlikte inanılmaz bir sağlık hizmet üretim kapasitemiz ve inanılmaz bilgimiz var. Bu bilgiyi neden üretime dönüştürmüyoruz, neden üretilen bilgileri, teknik cihazları kullanırken kendimiz üretmiyoruz? Milli sağlık teknoloji hamlesi, aynı milli savunma hamlesi gibi bizim gündemimizde." ifadelerini kullandı.