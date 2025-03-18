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1 milyar 224 milyon liralık mart ayı sosyal ve ekonomik desteği hesaplarda

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayı sosyal ve ekonomik desteği için açıklama yaptı. Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayında 1 milyar 224 milyon liranın hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 milyar 224 milyon liralık mart ayı sosyal ve ekonomik desteğinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, 'Sosyal Ekonomik Destek' hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

1 MİLYAR 224 MİLYON HESAPLARDA

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerinin kolaylaşması için mart ayına ilişkin 1 milyar 224 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

1 milyar 224 milyon liralık mart ayı sosyal ve ekonomik desteği hesaplarda
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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