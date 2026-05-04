"1 Bilet 1 Nefes Bağış Konseri" projesinde 10 bini aşkın fidan bağışı toplandı

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin toplumsal katkı vizyonuyla hayata geçirdiği "1 Bilet 1 Nefes Bağış Konseri" başarıyla tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kavacık Güney Kampüs'te düzenlenen etkinlikte, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 2024'te öldürülen İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil adına Hatay'da oluşturulacak hatıra ormanı için 10 bini aşkın fidan bağışı toplandı.

Medipol öğrencilerini merkeze alan toplumsal katkı anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyon, çevre bilinci, dayanışma kültürü ve sosyal farkındalığı aynı zeminde buluşturdu. Katılımcılar etkinliğe klasik bilet sistemi yerine yaptıkları fidan bağışlarıyla giriş sağlayarak hem anlamlı bir projeye destek verdi hem de doğaya kalıcı katkı sundu.

Toplanan bağışlar, Orman Genel Müdürlüğü Vakfı (OGEM-VAK) işbirliğiyle 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da Ayşenur Halil adına oluşturulacak hatıra ormanında değerlendirilecek. Beykoz Belediyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi, Toplumsal Katkı Komisyonu ve Engelli Öğrenci Ofisi tarafından desteklenen, çevresel fayda ile toplumsal duyarlılığı bir araya getiren proje, deprem bölgesine uzun vadeli katkı sunması bakımından da dikkati çekti.

DJ performansıyla başlayan etkinlikte, üniversite öğrencilerinden oluşan Tiran, Poplin, Göktuğ Karadağ ve Devr-i Devran grupları farklı müzik türleriyle sahne aldı. Etkinlikte içerik üreticileri Sercan Şahin Kurtulmuş ve Ozan Bozkurt da öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinliğin finalinde ise sevilen müzik grubu Pera, sahneye çıkarak konser alanını dolduran izleyicilerle buluştu.

İstanbul Medipol Üniversitesi Medipolifonik Öğrenci Kulübü üyeleri Kerim Yiğit Yıldırım, Erdem Kaplan, Yiğit Göktuğhan Karadağ, Dila Gürsucu, Eren Özyiğit, Tuna Cengiz, Tuğçe Tunca ve Muhammed Tuğra Arslan tarafından hayata geçirilen projenin koordinasyonunu üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Şüheda Nur Demirkapı tarafından yürütüldü.

Planlama, teknik altyapı, tanıtım, sahne yönetimi ve koordinasyon süreçlerinde aktif rol üstlenen öğrenciler, başarılı bir toplumsal katkı projesine imza attı.

Merhum Ayşenur Halil'in ailesi, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, kızlarının adının bir ormanla yaşayacak olmasının kendileri için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.