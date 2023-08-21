1,20 faizli konut kredisinde harekete geçildi! Evi olmayana yılın fırsatı geliyor

Evi olmayan ancak konut satın almayı isteyen kişilere müjdeli haber! 180 ay vade ve 1,20 faizli konut kredisi yolda! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında ilk ev alımını kolaylaştıracak çalışmalar olduğunu vurgulamıştı. Kamu bankaları 1,20 faizli konut kredisi için harekete geçti.

Mega kent İstanbul başta olmak üzere yaşanan konut sıkıntısı etkisini gün geçtikçe gösteriyor. Kredi faiz oranlarında artış, konutlara olan talep nedeniyle ev satın almak zorlaşıyor. Ev fiyatlarında yaşanan artış kira fiyatlarını da etkiliyor.

Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye genelinde 250 bin toplu konut projesi başlatılmıştı. TOKİ tarafından inşa edilecek konutların çekilişleri tamamlanmıştı.

İLK KEZ EV ALACAKLARI KAPSAYACAK

Fahiş kira fiyatlarında yaşanan artışı önlemek ve konut satın almayı kolaylaştırmak amacıyla yeni bir destek geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk kez konut alacaklar için yapılacak düzenlemenin işaretini vermişti.

Finans dünyasıyla yaptığı buluşmada açıklamalarda bulunan Yılmaz, ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edici çalışmalar yapıldığını vurgulamıştı. Yılmaz, "Bu konuda Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışmaları var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

KREDİ DETAYLARI NETLEŞİYOR

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara uygun faizli konut kredisi yolda. Evi olmayanlara sağlanacak en büyük kolaylığın uygun faizli konut kredisi olması bekleniyor.

Kamu bankaları tarafından hazırlanacağı düşünülen paketin, sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olması bekleniyor.

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, 180 ay vade ve 1,20 faizli konut kredisi kampanyası üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Daha önce yapılan kampanyalarda kamu bankaları nezdinde 10 yıl kampanya yapılmıştı. Bu sefer sürenin 15 yıl vadeye çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Sektör temsilcileri, boş evlerin de kampanyaya alınmasını bekliyor. Hem sıfır hem de ikinci el konutların sisteme dahil edilmesi hem konut sektörünü hareketlendirecek hem de ev satın almayı kolaylaştıracak.

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